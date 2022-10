Clamoroso Lukaku: l’Inter pensa alla decisione a sorpresa

Romelu Lukaku non ha ancora inciso sulla stagione nerazzurra: il club riflette su una decisione che sarebbe clamorosa.

Quel colpo ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha dato la conferma che Marotta e Ausilio sono uomini di mercato non solo di comprovata esperienza, ma anche con intuizioni che arrivano dove gli altri difficilmente osano.

Prendere Lukaku in prestito dal Chelsea dopo averlo profumatamente venduto proprio ai londinesi è stato quasi un colpo di teatro più che un botto di calciomercato. Quella trattativa che in pochi davano per possibile, e che per altri era solo da sussurrare per evitare brutte figure, si è invece trasformata in realtà. Lecito quindi attenderei una nuova squadra da sogno, candidata numero uno per lo scudetto e per avanzare il più possibile in Coppa Italia e soprattutto in Champions League.

Quelle premesse si sono però bloccate sul nascere dopo il primo gol di Big Rom al ritorno in Italia e l’infortunio che ha condizionato il suo avvio di stagione. Inzaghi ha infatti trovato il modo grazie a Dzeko e Correa di sostituire in qualche modo il bomber belga ma i risultati di certo non hanno fatto felici i tifosi nerazzurri, che ora mettono tutti sul banco degli imputati. Ecco quindi che anche il club riflette, e medita su una decisione che sarebbe per certo verdi clamorosa.

L’Inter riflette sul futuro di Lukaku: ecco cosa può accadere

Il Chelsea ha dimostrato con la cessione in prestito di non avere alcuna intenzione di riportare a Londra Romelu Lukaku. Il concetto è chiaro, perché la formula della cessione in prestito all’Inter dopo un investimento così pesante è la dimostrazione che ci sono aperture importanti per lasciare ancora un anno il belga in nerazzurro.

Le valutazioni spettano quindi al nuovo tecnico del Chelsea, ma soprattutto al calciatore che non vorrebbe tornare con i Blues e certamente anche all’Inter, che ora ci pensa. Strano verrebbe da dire, ma i nerazzurri riflettono sui tanti infortuni del calciatore. Il suo recupero sembrava possibile e il rientro in campo era previsto per il match con la Roma, ma la sensazione è che contro Mourinho l’attaccante non ci sarà, lasciando nuovamente Inzaghi con un grande problema in attacco.

A conti fatti l’Inter ha giocato quasi un quarto della sua stagione senza l’attaccante che avrebbe dovuto riportare i nerazzurri in vetta alla classifica. Per ora Inzaghi insegue quindi in Serie A e Marotta riflette. Serviranno garanzie fisiche per tentare di rinnovare quel prestito o investire cifre importanti. Toccherà a Lukaku quindi convincere club e tifosi, magari con quello che gli riesce meglio. Fare gol, che in questa fase sono la chiave per far risalire l’Inter e tirarla fuori da uno dei peggiori momenti degli ultimi anni.