Madalina Ghenea, il vestito è troppo scollato: ma l’intimo dov’è?

Alla Milano fashion week Madalina Ghenea è incredibilmente attraente: il suo look ha lasciato tutti a bocca aperta.

La sensazione, guardando la galleria postata sui social, è che ci si trovi al cospetto di una donna dal fascino eccezionale. Una bellezza unica, che dal cinema alla moda in poco tempo ha conquistato tutti ed ha bruciato le tappe.

Madalina Ghenea, incantevole modella di origine rumena ma da tanti anni ormai in Italia, e in particolare a Milano, ha colpito tutti per in talento incredibile, ma soprattutto per l’eleganza ed un volto che non passa inosservato. La sua presenza al Teatro Ariston, come co-conduttrice di Sanremo 2016 le diede una notorietà clamorosa, spinse gli italiani a cercare curiosità su di lei e a seguirla sui social, dove i suoi numeri sono chiaramente decollati. A darle maggiore notorietà, che ha raggiunto livelli pazzeschi, è stato quel ruolo al cinema.

La Ghenea è infatti diventata famosissima e molto amata anche ad Hollywood. L’attrice è stata infatti scelta per interpretare una delle donne più famose e amate nella storia d’Italia. In House of Gucci ha infatti vestito i panni di Sophia Loren. Un ruolo delicato, in cui la Ghenea ha dimostrato non solo che il suo fascino può reggere il confronto, ma che la sua carriera al cinema era finalmente giunta ad un svolta meritatissima che è puntualmente e inevitabilmente arrivata. Da quel momento per lei le chiamate si sono moltiplicate, e anche i numeri sui social sono vertiginosamente cresciuti. La Ghenea ha da poco superato quota un milione di followers, e il motivo è abbastanza chiaro.

Fascino clamoroso, forme pazzesche: Madalina Ghenea fa sognare i suoi fan

Foto da Cannes, da Milano, da una lunga serie di appuntamenti di quelli che contano, in cui l’attrice è splendida e apprezzatissima protagonista. In una delle recenti foto ha postato lo scatto con l’intero cast di House of Gucci dicendosi onorata per aver lavorato con stelle di Hollywood del calibro di Salma Hayek, Jared Leto, Lady Gaga, Jeremy Irons e tanti altri. Poi una nuova galleria dalla Fashion week di Milano in cui il suo fascino emerge in maniera a dir poco esplosiva.

Sguardo seducente che incolla allo schermo, un volto particolare, accattivante, bellissimo. Poi quel fisico che non passa inosservato e che i fan adorano. La Ghenea indossa inoltre un abito meraviglioso con una profondissima scollatura che lascia intravedere qualcosa in più e un décolleté impeccabile. Il tutto, come spesso accade, si trasforma in un vero e proprio boom di like e reazioni di ogni tipo per una donna incredibilmente incantevole.

In pochi minuti i commenti si moltiplicano, e la Ghenea incassa un tributo meritatissimo per la potenza di quelle foto che arrivano. La sua carriera infatti è letteralmente decollata, la bravura non si discute ma quel fascino di certo le garantirà uno sprint in più in un percorso lavorativo che in poco tempo le ha già regalato garantito grandi soddisfazioni. La Ghenea continua a stupire e scegliere una sola foto non è stato semplice. Provate a dare un’occhiata alla sua galleria d’immagini, di certo anche voi farete difficoltà ad indicare la migliore.