Matilde Brandi, vestito aderente: gambe da favola, ma ha 20 anni?

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Matilde Brandi. La showgirl televisiva e ballerina italiana continua ad avere grandissimo successo anche suo social network dopo che per anni lo ha ottenuto nel piccolo schermo

Se non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire il fatto che il suo contenuto sta ottenendo il successo che merita. A che cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al numero di “like” che, con il passare delle ore, aumenta sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mia mancare. Guardare per credere, buona visione a tutti voi FOTO

Matilde Brandi, ma cos’ha venti anni?

Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Lo dimostra il suo ultimo contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Una vera e propria goduria per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Almeno noi della redazione che ancora ci dobbiamo riprendere da quello che le nostre pupille hanno appena visto: tanto è vero che le stesse ci stanno ringraziando per l’opera d’arte mostrata. Un fisico decisamente da urlo: tanto è vero che in molti credono che abbia 20 anni. Tanto è vere che ci deve essere per forza qualche errore sulla sua carta di identità: non può mai avere 53 anni. La nativa di Roma sa sempre come deliziarci. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Siamo consapevoli che abbiamo alzato ulteriormente il vostro livello di curiosità. Adesso siamo arrivarti al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Godetevi lo spettacolo e buona visione.

Matilde Brandi, vestito completamente aderente: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Un vestito che le sta benissimo, per non parlare del colore “nero” che le dona alla grande. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano più, per non parlare di quei tacchi vertiginosi rossi che rendono il tutto ancora più “bollente“. Quel sorriso che ci manda completamente fuori di testa e quel filo di trucco che in questi casi non deve assolutamente mai mancare. “Amo il mio lavoro e amo i professionisti. Grazie a tutti i miei ragazzi“, invece siamo noi che ringraziamo te cara Matilde per questo ennesimo regalo.