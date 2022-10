Melissa Satta, spaccatura vertiginosa: vestito aderente da infarto

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto con ottimi e strabilianti risultati. Guardare per credere se avete dubbi VIDEO

Tutti quanti in piedi per l’ultimo post che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di pubblicare sul suo account ufficiale di Instagram. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. I vostri occhi e pupille vi ringrazieranno molto per quello che farete vedere loro a breve. Un contenuto davvero di altissimo livello, non potrebbe essere altrimenti.

Melissa Satta, questa volta hai davvero esagerato

Tutti quanti in piedi per il nuovo contenuto che ha visto come protagonista la nativa di Boston. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata e lo ha fatto ad altissimi livelli. Ogni volta che decide di pubblicare un qualcosa di nuovo sui social fa “danni“. Nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro. Questa volta, però, non aspettatevi una immagine da urlo: è il turno di un filmato che vi manderà comunque completamente fuori di testa. Lo ha fatto con noi della redazione, lo farà sicuramente a voi lettori. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Pronti per visionare il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi, annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti quanti voi.

Melissa Satta, spacco da urlo: tutto troppo aderente – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Cosa si può mai dire dinanzi a questo capolavoro del genere? Assolutamente nulla di quello che già non conosciamo e sappiamo di lei. Il turchese è un colore che le sta benissimo e le dona alla grande. Per non parlare del vestito decisamente aderente che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Appuntamento alla prossima puntata con la nostra Melissa protagonista: che spettacolo.