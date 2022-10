Stavolta Maldini prende un big: a gennaio arriva il super colpo

I rossoneri lavorano a fari spenti ma la trattativa sembra ben avviata: gran colpo per Maldini, ad un passo dal big.

Pochi annunci, tenti silenzi, la capacità di tenere riservate le trattative per evitare rilanci di altri club, ostacoli e difficoltà. Il modo di lavorare di Paolo Maldini è ormai chiaro, e a distanza di più di un mese dall’avvio del campionato, il direttore valuta insieme a Pioli ciò che manca.

La sensazione è che ciò che era stato messo nero su bianco in estate per migliorare la squadra sia ancora al centro dei lavori e dei sogni. Il gioco di Pioli è infatti ben chiaro, e l’allenatore ha bisogno di centrocampisti di grande quantità e di molti elementi fra la linea mediana e i trequartisti per mantenere uno stile di gioco improntato sull’attacco e sullo spettacolo, ma anche molto dispendioso. Ecco perché il primo obiettivo per il mercato invernale sarebbe già stato messo nel mirino, e di certo sono state avviate discussioni con il suo club.

Le aperture non mancano e i tempi sono maturi per il colpo. C’è chi giura che Maldini ci stia lavorando da tempo e non è mai stato così vicino ad una stretta di mano con lo staff del calciatore. Poi bisognerà trattare con il club, ma le chiacchierate sono frequenti e le possibilità di successo alte.

Milan, il super colpo è possibile: Maldini pronto al blitz

I tifosi attendono con ansia perché quel colpo che il Milan ha sfiorato, al quale si è avvicinato con forza prima di una rottura definitiva, potrebbe ora concretizzarsi. La bravura di Maldini è stata quella di saper attendere, di non rompere i rapporti con in club che chiedeva molto e che ora si è ammorbidito. Con calma gli uomini di mercato rossoneri hanno atteso le mosse in casa del Chelsea, che ora riapre le porte.

L’operazione sarebbe fattibile con un prestito legato ad una cifra pattuita già per il riscatto, e il Milan potrebbe finalmente abbracciare Hakim Ziyech. Pioli ha sempre ribadito che il calciatore dei Blues è l’uomo giusto per dare maggiore qualità alla linea dei trequartisti rossoneri, e la stretta di mano potrebbe essere davvero vicina.

Il Chelsea cerca infatti di strappare una promessa a Maldini nel caso in cui Leao possa decidere di lasciare la Serie A. La trattativa per Ziyech potrebbe essere quindi un primo assaggio di un affare ben più largo, ma Maldini non vuole sentire parlare di una partenza del portoghese ed ha chiarito che i due affari sarebbero si certo divisi uno dall’altro. Restano però grandissime possibilità di vedere Ziyech in Italia. Gennaio potrebbe essere il mese giusto, e il Milan ci lavora con grande continuità.