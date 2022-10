Sabrina Salerno in bianco svela tutto: gambe e lato A in vista

Tre scatti, abito bianco a rendere tutto più potente e forme giunoniche: standing ovations social per Sabrina Salerno.

“Pazzesca”, e ancora “la numero uno”, ma anche “complimenti a te che non smetti mai di stupire”. Si potrebbe partire dai commenti.

Quelli di certo, in una carriera lunghissima, sono andati sempre tutti nella stessa direzione. Sabrina Salerno non ha infatti mai smesso di coccolare i fan, di allietarli con esibizioni grintose e seducenti nelle prime esperienze della carriera fino a lasciarli a bocca aperta anche nell’epoca dei social. Da cantante a volto tv, ma anche ballerina, showgirl, opinionista. Nulla è mai cambiato, anzi, il suo seguito è andato sempre in crescendo, perché l’artista non è solo una donna bellissima, ma anche una brillante mente che sa sempre come stupire.

La Salerno dello spettacolo conosce infatti ogni sfaccettatura, ed è naturale a questo punto il seguito social che non conosce limiti. Dalla sua pagina Instagram infatti arrivano foto travolgenti, video sedicenti, che in estate si sono moltiplicati ed hanno generato numeri pazzeschi. Il motivo? Di certo è ben visibile nelle immagini in cui diventa chiaro quale sia il legame fra il pubblico e una donna bellissima.

Sabrina Salerno in bianco è pazzesca

In attesa di riammirarla in tv i followers hanno continuato a seguire le prodezze social di una donna incantevole che spiazza tutti. Lo fa perché da splendida protagonista, con eleganza ma anche capacità di sedurre, continua a regalare foto che testimoniano quanto quel legame con il suo pubblico sia rimasto intatto, e quanto la voglia di mostrare quel fisico pazzesco sia sempre la stessa.

La Salerno ha infatti colpito tutti nell’ultimo mese. Bikini stretti, trasparenze, qualche effetto ancora più seducente con le maglie bagnate che mostravano qualcosa in più. Il tutto si traduce in centinaia di commenti ad ogni post. Anche l’ultimo infatti non è passato inosservato. Il vestito bianco indossato è infatti scollatissimo, mostra un décolleté da urlo, le gambe da sogno e la posa scelta rende tutto più potente e ammaliante. La Salerno dimostra di essere anche più seducente d bella di molte donne più giovani, e lo fa con un sorriso che incolla allo schermo. Il risultato? Sono quasi 600 i commenti in poche ore. Numeri da sogno, per una delle donne che da anni sono amatissime dal pubblico italiano.