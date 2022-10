Juve, il grande ex attacca: “Hanno sbagliato tutto”

La crisi della Juventus in questo avvio di stagione ha delle responsabilità precise: l’attacco ad Allegri e alla dirigenza da parte di un ex

Ci si attendeva una Juventus capace di tornare protagonista ad altissimi livelli dopo le ultime due stagioni decisamente deludenti, specie dopo il calciomercato che ha visto i bianconeri protagonisti con rinforzi di primo livello. Ma le cose fin qui stanno andando diversamente e anzi il club piemontese è reduce da un mese di settembre a dir poco da incubo.

Juve spalle al muro: non si può più sbagliare

E’ una Juventus deludente dal punto di vista dei risultati e ancor di più da quello delle prestazioni. In cinque gare ufficiali a settembre, solo due pareggi con Fiorentina e Salernitana e ben tre sconfitte, contro Psg, Benfica e Monza. Il risultato è una classifica deficitaria in campionato e ancor di più nel girone di Champions League, dove lo zero dopo due gare è pesantissimo e obbliga a una rincorsa improba per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Sotto accusa, naturalmente, Massimiliano Allegri, che non è riuscito a imporre una svolta al rendimento della sua squadra dopo la scorsa stagione, anzi. La dirigenza fin qui ha fatto quadrato attorno al tecnico, difendendolo dalle critiche. Ora, dalla Juventus ci si aspetta una risalita nel secondo mini-ciclo stagionale, che offrirà 12 partite in 45 giorni, da cui dovrà passare la riscossa bianconera. I cui problemi però al momento restano e non sono di facile soluzione.

Juventus, Moggi spiega la crisi: “La squadra è poco allenata, ecco perché”

Una analisi piuttosto impietosa del momento dei bianconeri viene portata avanti da Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus, oggi editorialista per il quotidiano ‘Libero’, ha spiegato quali sono secondo lui i motivi della crisi da cui sembra impossibile riuscire a venir fuori. “E’ giusto dire, al di là del gol di Milik ingiustamente annullato con la Salernitana che avrebbe potuto mettere la Juventus a pari punti con l’Inter, che la squadra non sta giocando bene – si legge – Il centrocampo non sta dando quello che la dirigenza pensava potesse dare, orfano com’è di Pogba e di un Di Maria poco allenato e spesso infortunato. In generale è tutta la squadra a sembrare poco allenata, si è preferito in estate dare spazio a una tournée negli Stati Uniti che allenante non lo è per niente. Ciò che è stato raccontato da de Ligt, Kulusevski e Zakaria nasconde delle verità”.