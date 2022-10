La sua avventura al Milan è già al capolinea: addio a gennaio

Pioli ha dato l’ok alla cessione del calciatore: il Milan fa spazio per i nuovi arrivi e dà il benservito ad un nuovo arrivato.

Un 3-1 all’Empoli per ribadire a tutti la forte volontà di bissare lo scudetto, lanciando un messaggio chiarissimo sulla qualità della rosa rossonera.

Il Milan è riuscito infatti a dare un messaggio importantissimo alle pretendenti al titolo, perché quella capacità di reagire nel recupero, dopo aver incassato una rete che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, è davvero una notizia positiva per Pioli. L’altra arriva dalle prove di chi ha giocato meno. Rebic continua ad avere medie clamorose fra i minuti giocati e le reti, e Ballo Tourè, sostituto di Theo Hernandez con pochi minuti nelle gambe e tanti punti interrogativi sul groppone, si è regalato una gioia importante e una rete che vale 3 punti.

Ecco quindi che la strategia rossonera continuerà ad andare con tante certezze in questa direzione. Arriveranno nuovi giovani interessanti e di talento, che Pioli saprà valorizzare e attendere. Per investire però c’è bisogno di fare spazio in rosa, e in tal senso si sta configurando la prima cessione del mercato di gennaio, che sembra già cosa fatta per i rossoneri.

Milan, tutti in fila per il calciatore: ecco l’idea di Maldini

Maldini e Pioli lavorano in perfetta sintonia, e anche sul mercato di gennaio hanno idee chiare. Se il primo colpo potrebbe essere Ziyech, in una trattativa con il Chelsea mai del tutto tramontata e ora di nuovo in piedi, c’è da ragionare anche sulle cessioni. In tal senso c’è un calciatore su tutti che potrebbe partire, ed avrebbe già una lunga lista di pretendenti che attendono.

Si tratta di Adli, che ha decisamente mostrato il suo talento nel precampionato. Classe e qualità non gli mancano, ma Pioli gli ha dato poco spazio. Il Milan però crede nel calciatore, e per questo motivo avrebbe deciso di farlo partire 6 mesi in prestito per dargli spazio e minutaggio, magari in Serie A.

Fra le pretendenti potrebbe esserci il Torino, che già in passato aveva tentato il colpo. Anche la Sampdoria potrebbe farsi avanti per dare qualità ad una squadra che sta vivendo una profonda crisi, ma più in generale la sensazione è che sarà il calciatore a decidere la prossima destinazione. L’obiettivo infatti è tornare al Milan con maggiore conoscenza del campionato italiano, perché Pioli crede in lui, e di certo in futuro potrebbe decidere di puntare sul calciatore.