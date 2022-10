Miriam Leone rossetto e reggiseno: nient’altro per coprirla

Pazzesca, irresistibile, semplicemente stupenda: Miriam Leone regala emozioni pazzesche ai suoi fan con l’ultimo scatto.

Ci risiamo, perché quando Miriam Leone regala un post ai fan il risultato è sempre identico. Effetto wow garantito, like, tanti commenti.

L’attrice ha deciso ancora una volta di regalare immagini irresistibili per i suoi fan, con un primo piano che mette in mostra il suo volto bellissimo, ma anche un dettaglio che non è passato di certo inosservato. Miriam Leone è infatti una delle attrici televisive e cinematografiche più in voga di questi anni, fra le più amate e seguite del momento, e di sicuro fra le più ricercare dalla televisione e dai grandi registi. La splendida catanese si è imposta come uno dei volti femminili più affascinanti degli ultimi anni, e lo ha fatto con eleganza e classe, mettendo insieme apparizioni in grandi pellicole, nelle trasmissioni e anche premi interessanti.

Naturale quindi un seguito pazzesco anche sui social. La Leone infatti travolge spesso la community con scatti da sogno, e i grandi punti di forza che l’hanno resa amatissima. Look fantastici, occhi che incollano allo schermo, un fisico elegantissimo e tanto, tanto fascino. Anche in occasione del nuovo post arrivano quindi valanghe di like, ma basta vedere la foto per rendersi conto della potenza del “regalo” fatto ai suoi fan.

Miriam Leone, standing ovation social per lei

Basterebbe un numero a dare la dimensione di quale sia il seguito per la splendida attrice siciliana. Miriam Leone su Instagram può contare su un seguito di un milione e 600mila fan sempre pronti a commentare ogni scatto che arriva. Dal 2008 anno in cui ha vinto la corona di Miss Italia, quel fascino decisamente non comune le ha regalato una carriera in grande discesa.

Da attrice, dopo una serie di interessanti progetti, la sua notorietà si è consacrata con la trilogia 1992, 1993 e 1994 di Sky. Poi grandissime pellicole al cinema. Da Diabolik a Corro da te, e ancora Marylin ha gli occhi neri e tanti altri. Un successo vero e proprio quindi, che ha trovato un seguito clamoroso dal mondo della moda, della pubblicità, con richieste di ogni tipo per una donna semplicemente bellissima. Sono le foto infatti a testimoniare quel fascino particolare, per certi versi unico.

Anche in occasione dell’ultima foto la Leone ha infatti conquistato tutti. Il primo piano, con gli occhi che brillano, è un esempio di bellezza rara. Inevitabile però per i fan non sottolineare la mano che passa sulla bocca, e soprattutto vestiti che valorizzano il décolleté della catanese. Il risultato? Sempre identico. Valanghe di like e commenti, ma è inevitabile quando si parla di lei non ritenerla una delle donne italiane più belle e intriganti degli ultimi anni.