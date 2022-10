Diletta incanta Parigi, la sua minigonna lascia tutti senza fiato

Sorriso straripante, look da sogno, fan come sempre in delirio: Diletta Leotta da Parigi incanta la community.

La storia non cambia mai. Quando si parla di lei il livello si alza da molti punti di vista. Di certo per fascino e bellezza la Leotta non è seconda a nessuno.

Se poi guardiamo tutto dal punto di vista dei numeri, l’unicità e la notorietà del volto di Dazn sono fattori evidenti e clamorosi. Non esistono infatti donne italiane di sport con più followers della catanese, che fin dagli esordi ha fatto parlare di se. Conduzioni, interviste a bordo campo, servizi in studio. La Leotta ha conquistato tutti, e in pochi mesi ha iniziato ad incassare chiamate dalla moda, dal mondo delle pubblicità, interviste sui giornali.

Un vero e proprio boom per lei, che a Dazn ha trovato non solo la sua casa lavorativa, ma soprattutto una vera e propria esplosione si notorietà. Sono i numeri infatti a chiarire il suo seguito strepitoso di followers, che restano a bocca aperta davanti alle sue foto. Se in estate bikini, look pazzeschi per le serate e forme fisiche uniche non vi sono bastate, la Leotta tornerà a stupirvi con gli abiti scelti per il viaggio a Parigi. Potete starne certi, anche questa volta resterete a bocca aperta, perché la regina del calcio in Italia ha deciso nuovamente di colpire nel segno, e come spesso e accade, non sbaglia neanche un colpo.

Diletta Leotta è incantevole: è in forma pazzesca

Il volto tv più famoso del calcio ha postato un nuovo scatto direttamente dalla Francia e come spesso accade la community è intervenuta fra cuoricini, valanghe di commenti, like e reazioni di ogni tipo sulla pagina Instagram. Sorriso incredibile, fisico straripante, questo arriva da una foto clamorosa, resa ancora più potente dal look scelto per la serata.

Fra lavori a bordo campo e in studio la Leotta ha infatti deciso di trascorrere alcuni giorni a Parigi, ed ha regalato una foto letteralmente travolgente. Inevitabile un boom di commenti con un pagina che ha superato gli 8 milioni di followers. Si tratta infatti di numeri che rappresentano veri e propri record su Instagram, e proprio dal popolare social network arrivano immagini da sogno.

Ciò che lascia a bocca aperta è infatti quella minigonna con gli stivali alti che mette in evidenza forme fisiche da sogno. Il resto lo fa un luogo incantevole, ma la protagonista è lei, sempre più amata, costantemente seguita, ormai pronta a frantumare record su record nella popolarità. Diletta Leotta non smette mai di stupire, e anche questa volta la foto è semplicemente da ammirare.