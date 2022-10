Lucia Javorcekova, nella grotta del tesoro un lato B stratosferico – VIDEO

Lucia Javorcekova sa sempre come lasciare senza fiato i fan, in uno scenario incantato il suo fisico esplosivo risalta più che mai

Una vera e propria garanzia di fascino e sensualità senza limiti, vicina alla perfezione con le sue forme clamorose. Lucia Javorcekova è una delle modelle più amate del web e con un seguito di ammiratori che cresce sempre più, impossibile resistere alla sua bellezza, che sembra quasi di un altro pianeta.

Lucia Javorcekova, ritorno ‘a casa’ con tanti ricordi spettacolari nel cuore (anche per i suoi fan)

La top model slovacca è da anni ai primi posti nel cuore dei fan, specialmente quelli italiani, che hanno imparato a conoscerla molto bene. Da quando è entrata nelle nostre case con quello storico servizio de Le Iene, in cui si mise in mostra senza veli, in moltissimi hanno iniziato a seguirla assiduamente sui social. Tanto è vero che oggi, Lucia è vicinissima ai due milioni e mezzo di followers su Instagram. Per i fan, i suoi scatti risultano sempre imperdibili.

Lo sono stati, inevitabilmente, anche questa estate, in cui Lucia ha dato veramente il meglio di sé, riuscendo a portare l’asticella della provocazione e della seduzione ancora un po’ più in alto. Nelle scorse settimane, si è concessa qualche giorno di vacanza in Europa, tra Mykonos e Ibiza, alternando momenti di lavoro ad altri di relax. I suoi formidabili scatti sono entrati di diritto nel cassetto dei ricordi non solo suoi, ma anche di tutti i suoi ammiratori. E anche ora che è tornata in Messico, dove vive ormai da qualche anno insieme al suo fidanzato, non si smentisce mai e continua a farci sognare ad occhi aperti.

Lucia Javorcekova, nella penombra il suo fisico statuario si staglia: il perizoma esalta il superlativo lato B

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciia)

L’ultimo post ripropone uno scenario che chi ha buona memoria ricorderà di aver già visto sul profilo di Lucia. All’interno di una grotta, nella zona in cui vive, Lucia sfrutta una apertura sulla volta rocciosa per dare luogo a un gioco di luci, ombre e prospettive davvero favoloso. Nella penombra, lascia ammirare, in un breve video, il suo fisico perfetto, di spalle. Il vedo-non vedo è formidabile e accende l’immaginazione e la passione, il suo lato B in perizoma si vede comunque quel tanto che basta da far salire le palpitazioni.