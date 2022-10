Shaila Gatta, la versione ‘scugnizza’ col lato A in fuorigioco

Shaila Gatta non smette mai di continuare a stupire. Direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram (e dove altrimenti?) continua ad emozionarci con un nuovo ed emozionante scatto che merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora di visionare

Come ha riportato direttamente lei dalla sua didascalia siamo pronti per mostrarvi una versione completamente nuova. Di cosa stiamo parlando? Basta leggere direttamente dal titolo: quella “scugnizza” che merita di essere vista davvero con tutta la cautela di questo mondo. Ve lo confermiamo noi della redazione che, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di veramente incredibile. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Che spettacolo – FOTO

Tutti in piedi per Shaila Gatta

Mentre noi ci alziamo in piedi per applaudire il suo ultimo post, lei rimane stesa a terra. Il motivo di questa frase? Tra pochissime righe lo scoprirete anche voi. E’ un continuo trasmettere emozioni l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ che regala un’altra gioia ai suoi follower. Perché ex? Non sarà più sul noto bancone del tg satirico visto che, anche per lei, è scaduto il suo tempo. Questo, però, non vuol dire che sparisca completamente dalla circolazione. Anzi, sono in programma tantissime novità che la riguardano nel mondo lavorativo e che molto presto scopriremo anche noi. Anche se in questa occasione siamo qui per parlare del suo ultimo post che veramente merita. Come riportato in precedenza ci regala una versione di lei che nessuno aveva mai visto fino ad ora. Quella “scugnizza” cresciuta tra le strade di Aversa (nativa proprio della città campana). Una immagine che sta avendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Pronti per vedere il tutto? Allora mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Shaila Gatta, il top è troppo mini: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più bollente ed attraente che mai. Tanto è vero che anche la sua amica ed ex collega di ‘Striscia’, Elisabetta Canalis non ha potuto fare altro che lasciarle un bel “cuoricino” di approvazione. Il top è decisamente troppo mini e mette in risalto il suo lato ‘A’ che non può assolutamente passare inosservato per la gioia di tutti quanti noi. Anche in questa occasione ci ha messo ko.