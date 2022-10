Giulia De Lellis, solo calze e tacchi: la visione è scottante

Una galleria pazzesca e al community impazzisce di gioia: look travolgente, Giulia De Lellis si conferma star del web.

Una star, molto seguita, amata, che da anni è imitata sui social e batte record su record grazie all’affetto dei suoi followers.

Giulia De Lellis è una imprenditrice digitale che del web e dei social conosce tutti i segreti. Nella sua carriera infatti sono stati fondamentali, ma non sono di certo l’unico strumento per avere notorietà e seguito. Il mondo della moda si è infatti immediatamente accorto di quel fascino particolare, i programmi tv hanno avanzato richieste fra interviste, presenze in molti salotti, anche reality show.

Non manca chiaramente il gossip con amori famosi, flirt confermati o mai smentiti. Un uragano quindi, che ha voluto stupire fin da giovanissima e ci è riuscita. La De Lellis è infatti testimonial di una lunghissima serie di brand, ed ha scritto anche un libro che è andato a ruba e le ha regalato un boom di incassi e successi. Del resto sono i numeri a riaffermare quante siano le persone che guardano i suoi contenuti sui social, prendono spunto, dialogano, chiedono consigli. Lei risponde e posta contenuti pazzeschi come in occasione dell’ultima galleria, presa d’assalto nei commenti da una community in costante crescita.

Giulia De Lellis, scatti da sogno sui social

Quasi cinque milioni e mezzo di followers. Basterebbe questo numero per dare il senso del lavoro svolto da Giulia De Lellis, del suo seguito, della capacità di rendere i contenuti postati sui social veri e propri messaggi fruibili a milioni di persone. Anche questo è uno dei segreti del suo successo. I grandi brand le affidano imponenti campagne pubblicitarie spinte non solo dai numeri che garantiscono chiaramente tanta visibilità, ma anche e soprattutto dal fascino di una donna bellissima.

La pagina Instagram della De Lellis è infatti un perfetto e infallibile mix fra scatti dai momenti privati ed elegantissimi look mostrati per i grandi marchi di moda. Il risultato è chiaramente vincente, e lo testimoniano i numeri nei commenti che arrivano ad ogni scatto. Anche l’ultima galleria infatti conferma il seguito pazzesco della modella, influencer e imprenditrice digitale.

In occasione di una collaborazione per un brand di moda la De Lellis si mostra in giacca di pelle, maglia apertissima che lascia intravedere qualcosa di più e pantaloncini cortissimi con calze scure e tacchi alti. Una visione pazzesca per eleganza e bellezza, che si trasforma in circa 300 commenti e migliaia di like. I 4 scatti confermano infatti in maniera convincente e chiara quanto la De Lellis sia travolgente ed elegante, e il suo pubblico reagisce confermando quel legame che da anni è ormai un dato chiarissimo.