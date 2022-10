Elisa De Panicis è tutta in pelle: l’intimo si vede benissimo – VIDEO

Straripante, accattivante, capace di conquistare il suo pubblico: Elisa De Panicis fa di nuovo centro.

Elisa De Panicis continua a stupire, a lasciare tutti a bocca aperta, a regalare titoli e spunti pazzeschi. Lo fa su Instagram, con video e foto che lacciano sempre tutti con la voglia di vedere già il prossimo.

Questa volta però cambia tutto. La location, perché è inusuale, quasi assurda, ma spiega poi quello che è il senso dello scatto in arrivo. Cambia il look, straripante, elegantissimo, molto seducente. La De Panicis stupisce quindi nuovamente. Se in estate i bikini e le trasparenze a volte anche esagerate non sono bastate a darvi grandi soddisfazioni, arriva adesso un nuovo filmato che di certo vi lascerà incollati allo schermo.

Noi non vogliamo rovinarvi la sorpresa, ma ci limitiamo a dire che dopo aver visitato in estate le migliori spiagge del mondo, regalando poi emozioni ad una pagina social sempre in crescita, la influencer questa volta è pronta a raggiungere Parigi. Come spesso accade però anche una partenza può trasformarsi in un gioco di seduzione con i fan. E se pensate che per accomodarsi in aereo la De Panicis abbia scelto abiti comodi di certo non avete ancora visto un video a dir poco clamoroso.

Elisa De Panicis travolge la community: che video

La De Panicis è tornata a stupire, anzi , forse è da tempo che non perde occasione per regalare emozioni ai followers e consolidare quel rapporto pazzesco con i fan. Stiamo parlando di una delle donne italiane più seguite sui social e sempre pronta a regalare forti emozioni. Fra costumi strettissimi, primi piani da sogno, e anche qualche trasparenza di quelle che hanno davvero fatto vedere qualcosa in più, negli ultimi mesi gli appassionati followers della influencer hanno incassato gioie pazzesche su una pagina molto seguita.

Tutto finito? Nient’affatto, perché in occasione della partenza per un viaggio a Parigi, la pista e lo spazio che porta all’aereo si trasforma quasi in una passerella comunemente utilizzata per la sfilate. La De Panicis in abiti di pelle e tacchi altissimi è travolgente e incolla allo schermo facendo incetta di like e di commenti.

Di certo in molti avranno pensato che quel look non è di certo comodissimo per in viaggio in aereo, ma la maggior parte dei fan hanno mostrato lo stupore per un video fantastico. Non vogliamo però andare oltre, e l’obiettivo è non rovinarvi la sorpresa. Il video infatti parla da solo, e si certo spingerà anche voi a lasciare un commento vista la potenza delle immagini.