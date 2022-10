Diletta Leotta, scollatura micidiale e calze a rete da infarto: tutti ko

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire all’ennesimo post che vede come protagonista la fantastica Diletta Leotta. Un contenuto davvero di altissimo livello e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Che spettacolo, ragazzi – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, a qui siamo davvero a dei livelli altissimi. Da come avete ben potuto notare si trova all’estero, precisamente in Francia, dove sta facendo vedere a tutti la sua straordinaria bellezza. Un contenuto di altissimo livello che non poteva assolutamente sfuggirci. Mettetevi comodi perché tra pochissime righe vedrete una vera e propria opera d’arte che veramente merita e non poco. Buona visione a tutti quanti voi.

Diletta Leotta, questa volta hai davvero esagerato

Se il suo obiettivo era quello di mandarci fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria. La nativa di Catania, ancora una volta, sorprende tutti i suoi follower con uno scatto da urlo. Da come avete ben potuto notare si trova a Parigi dove sta deliziando tutti i cittadini francesi con la sua presenza e soprattutto con il suo look. Il vestito che vedrete a breve è veramente “top” (proprio come si dice sui social). Inutile ribadire il fatto che il suo post sta raccogliendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che non possono mai mancare. Tra questi spunta anche quello dell’amica Rossella Fiamingo che ha lasciato un più che meritato “cuoricino“. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un po’. Mettetevi comodi, annullate tutti i vostri impegni visto che lo spettacolo sta per iniziare.

Diletta Leotta, calze a rete e scollatura incredibile: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e affascinante come non mai. Una goduria per le nostre pupille che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Ne è valsa la pena attendere, vero? Non sappiamo neanche da dove iniziare: un vestito che mostra una scollatura sicuramente da urlo. Un lato ‘A’ così prorompente che non vedevamo da tempo. Per non parlare delle calze a rete che valgono solamente il prezzo del biglietto. Anzi, in questi casi, il prezzo dell’articolo.