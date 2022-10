Colpo El Shaarawy a zero in Serie A, addio Roma e ‘tradimento’

La Roma rischia di perdere il calciatore che piace tantissimo ad un club di Serie A: l’affare è possibile.

Mourinho i segnali li ha lanciati in maniera chiara e decisa. Quando reputa che i calciatori possano essere importanti nella sua rosa lo fa capire senza mezze misure.

Anche ad El Shaarawy lo spazio non è mancato. Di certo non quanto ne avrebbe voluto l’attaccante, che soffre anche un modulo non del tutto adatto alle sue caratteristiche. Il “faraone” è infatti una seconda punta, un esterno d’attacco, all’occorrenza anche un validissimo esterno offensivo. Ruoli che ha occupato in passato con grande ritmo e ottime giocate, ma che con il nuovo modulo della Roma gli impongono un cambio drastico che non lo aiuta.

El Shaarawy infatti ha trovato spazio solo da quinto di centrocampo, e nonostante abbia con coraggio e dedizione provato a fare anche la fase difensiva, di certo non ama muoversi lontano dalla porta. Ecco quindi che con un rinnovo che non arriva, la svolta potrebbe essere imminente. Se l’ex Genoa non dovesse partire a gennaio, e neanche firmare il nuovo accordo, non solo l’addio sarebbe scontato, ma anche un trasferimento in un club che ha spesso avuto nel mirino un giocatore forse ora pronto a cambiare aria.

El Shaarawy potrebbe dire sì: ecco gli sviluppi sul mercato

Niente rinnovo. Al momento le parti non hanno trovato il modo di stringersi la mano, e la lunga storia del calciatore con la Roma potrebbe essere giunta al capolinea. Niente rinnovo quindi, ma la certezza è che ulteriori tentativi saranno fatti nelle prossime settimane per tentare di trovare l’accordo. Resta però un dettaglio da non sottovalutare. El Shaarawy non va a caccia di ingaggi elevati, ma di possibilità di giocare da titolare.

Gli servono minuti, quella continuità che per lui è fondamentale e magari anche di un ruolo vicino alla porta che alla Roma non c’è per via del modulo, e che invece in altre squadre potrebbe valorizzare le sue doti da ottimo attaccante. El Shaarawy ha dimostrato di saper segnare, ha corsa, buon dribbling, ma negli ultimi anni si è sempre di più allontanato dagli ultimi metri in zona offensiva, e ora vorrebbe una chance importante per tornare a fare ciò che gli riesce meglio.

Ecco quindi che la Fiorentina ci pensa. Sarebbe un rinforzo importante per Italiano, che sa come valorizzare i suoi uomini d’attacco, potrebbe impiegare El Shaarawy da esterno d’attacco puro e regalargli una nuova importante chance. Lui ci pensa, i viola pure. In assenza di rinnovo una stretta di mano potrebbe arrivare, per un nuovo capitolo nella carriera del calciatore.