Melissa Satta, sfilata travolgente: tutto troppo mini, lo zoom è obbligatorio

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per poter applaudire l’ultimo post che porta la firma di Melissa Satta. Questa volta ha voluto fare una mini sfilata che ha spiazzato completamente i suoi follower che non credono ai propri occhi. Le loro pupille hanno visto un qualcosa di veramente magico VIDEO

Anche noi della redazione, se dobbiamo essere onesti, riusciamo davvero a fatica a trovare le parole. Un contenuto che sta avendo il successo che merita e che non poteva assolutamente passare inosservato. I suoi follower stanno riempiendo il post di “like” e commenti di approvazione che non finiscono più. D’altronde non poteva essere altrimenti visto che il post è un qualcosa di veramente bollente. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli in merito. Buona visione a tutti quanti voi.

Melissa Satta, questa volta hai davvero esagerato

Sì, ha esagerato, ma lo ha fatto per il nostro bene. Ed è per questo motivo che non smetteremo mai di ringraziarla per quello che ci ha donato. Da rimanere davvero senza fiato. L’outfit è un qualcosa di veramente incredibile. Il suo ritorno a ‘Sky Sport‘ come opinionista nel programma ‘Club‘, condotto da Fabio Caressa, è stato da urlo. E’ stata una domenica sera indimenticabile per gli spettatori che sono rimasti a bocca aperta dopo che hanno visto il look della nativa di Boston. Questa volta non vi diremo nulla visto che, tra poche righe, toccherà stesso a voi vedere il suo ultimo capolavoro. Siamo sicuri che le vostre pupille vi ringrazieranno per quello che vedrete tra poco. Lo hanno fatto anche le nostre, siamo sicuri che lo faranno anche con voi. Scherzi a parte, il grande momento è arrivato: il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Offre l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Che spettacolo.

Melissa Satta, vestito trasparente e gambe da urlo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Ed eccola qui, sempre più incantevole e sorprendente come non mai. La sua sfilata è un qualcosa di veramente incredibile. Quando decide di togliersi la giacca allora è davvero finita per tutti: vestito trasparente, lato ‘A’ in bella vista e gambe che sembrano quasi non finiscano mai. Se non ha esagerato questa volta allora davvero non sappiamo più cosa pensare. Da applausi.