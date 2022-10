Elisa De Panicis: perizoma, calze e nient’altro, che visione

Look stratosferico, foto travolgenti: Elisa De Panicis torna a stupire e non sbaglia un colpo. Questa volta ha incollato tutti agli schermi.

Ci eravamo lasciati con un look fantastico, forse un po’ scomodo per prendere un aereo ed effettuare un viaggio di qualche ora, ma di certo utile a conquistare l’affetto e i like dei fan.

A margine di quella foto c’era una indicazione chiara sul viaggio, che avrebbe portato la De Panicis a Parigi. In molti hanno iniziato a chiederle quale fosse il motivo della sua partenza, quale la metà da raggiungere nell’affascinante e incantevole città francese. Nell’ultimo post la risposta è arrivata diretta e molto chiara con in galleria che ha lasciato tutti a bocca aperta.

D’altronde non è certo la prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione la De Panicis si è decisamente superata. Lo dimostra il suo post che sta raccogliendo il successo che merita, con foto e video da sogno che incollano tutti agli smartphone. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che il suo regalo social sta raccogliendo un numero di like pazzesco, e anche i commenti sono letteralmente decollati. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata.

Elisa De Panicis, una star a Parigi

L’occasione è una sfilata di moda di in moto marchio. Una delle tante alla quale la influencer partecipa. Nei grandi incontri di moda, nei luoghi in cui non è facile essere presenti e invitati lei c’è, ed ha mostrato i video delle modelle, scatti clamorosi, momenti preciso della sfilata con commenti in cui ha testimoniato tutta l’ammirazione per un marchio molto famoso.

Poi la De Panicis ha deciso di mostrare il suo di look, con scatti che testimoniano ancora una volta il fisico pazzesco, la sensualità, quella capacità di conquistare il pubblico. La splendida influencer infatti è maestra di seduzione, scherza e provoca la sua community vastissima, con follower in ogni parte d’Europa. I suoi fan non hanno quindi potuto fare a meno di ammirare la potenza degli scatti.

Diventa quasi difficile scegliere il dettaglio più intrigante o che colpisce di più. Lunghe trecce, un sorriso travolgente, e ancora gli abiti che lasciano il segno. La giacca fa intravedere tutto di una maglia trasparente che evidenzia le splendide forme, e per il resto c’è solo un perizoma, con le calze e lunghi stivali. La soddisfazione per gli scatti è evidente. Nei commenti si parla di “bellezza incredibile”, di “fascino pazzesco” e in molti chiedono nuove foto da Parigi, che di certo la influencer avrà già scattato. Basterà solo attendere, di certo lei non farà mancare un nuovo effetto wow.