Dayane Mello è nuda, stavolta sfida la censura

Una foto di una potenza unica, che però fan si trasforma in un regalo senza precedenti: Dayane Mello conquista tutti.

Ha rubato la scena, lo fa spesso, ma questa volta ha davvero esagerato con una foto che ha lasciato a bocca aperta. In tv, nei programmi o nelle foto, in interviste e lavori, la sostanza non cambia.

Dayane Mello è travolgente, è una sorta di professoressa del fascino, che grazie ad una bellezza unica e ad un fascino naturale e pazzesco, potrebbe insegnare come si fa a conquistare il pubblico. Se non avete ancora visto il suo post non avete infatti idea di quello che stiamo dicendo. Niente paura però, perché siete nel posto giusto e nel momento esatto in cui noi abbiamo visto lo scatto, e abbiamo deciso di concedere lo spazio che assolutamente merita. Per la splendida donna che gli italiani amano e seguono da tempo infatti la voglia di stupire non finisce mai.

Lo ha fatto nuovamente con un post che sfida la censura, che ha raccolto like e commenti, e di certo continuerà a farlo. C’è infatti qualcosa di lei che conquista sempre. Forse la forza di quello sguardo, l’intensità delle espressioni, ma di sicuro anche un fisico pazzesco che non passa mai inosservato. Non ci credete? Prendete un attimo per voi e ammirate ciò che state per vedere.

Dayane Mello, standing ovation social: lo scatto è fortissimo

Un dato è certo, e i fan lo testimoniano in maniera chiarissima. Non è affatto un mistero che il suo contenuto postato sta raggiungendo un successo pazzesco, che è di certo merito di una foto indubbiamente destinata a lasciare a bocca porta. Ovviamente ci riferiamo ad un numero di like che non si contano, a cuori e fiamme, commenti di apprezzamento in arrivo da ogni angolo d’Italia e non solo.

Con il passare delle ore il numero sta continuando sempre a salire sempre di più e raggiunge vette da record. Il motivo? Di certo ben evidente in una foto in cui la super modella ha davvero deciso di stupire. Dayane Mello ha ricevuto quasi 400 commenti, anche da vip come Ainett Stephens e Giada De Blanck che non hanno potuto fare a meno di ammirare ciò che arriva su una pagina social da un milione e 200 mila followers.

Dayane mostra infatti il suo splendido volto in primo piano ma il corpo è di profilo, e soprattutto coperto solo dal braccio. Le forme si intravedono, anzi regalano un effetto elegantissimo e seducente che non passa inosservato e mostra nuovamente le forme della modella. Il risultato è potentissimo, la foto regala emozioni, e soprattutto le garantisce un nuovo boom di reazioni, di sicuro molto meritato.