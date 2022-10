Roma sprint sul mercato, Mourinho ‘scippa’ la Juventus

La Roma, a gennaio, necessiterà di altri rinforzi per essere protagonista: Mourinho lo sa e mette nel mirino un obiettivo della Juventus

La Roma ha iniziato questa stagione con grande entusiasmo e diversi colpi di spessore sul mercato, primo fra tutti quello di Paulo Dybala. L’argentino sta dimostrando sul campo le sue doti, che non erano certo scomparse dopo gli ultimi periodi alla Juventus non entusiasmanti. Ma le prestazioni della ‘Joya’ non bastano, fin qui, a far decollare la stagione dei giallorossi.

Roma, nuovo campanello d’allarme per i giallorossi: ecco cosa manca

Tanti alti e bassi, per i capitolini, che in campionato hanno messo insieme un rendimento complessivamente positivo, con 16 punti in 8 giornate, ma, come lo scorso anno, palesando cali di tensione improvvisi e preoccupanti. La doppia sconfitta con Ludogorets e Udinese ha acceso il primo campanello d’allarme, un altro è arrivato con il ko interno con l’Atalanta e un altro è emerso dopo la sconfitta con il Betis, che complica notevolmente i discorsi nel girone di Europa League. Diverse, in particolare, le criticità venute a galla contro gli spagnoli. E’ una Roma che spesso patisce troppo il palleggio avversario; che con Dybala, Zaniolo e Abraham insieme rischia di spezzarsi in due tronconi sul campo; che al momento, al netto della lunga assenza di Wijnaldum e di qualche problemino fisico di troppo per Pellegrini, ha poca qualità a centrocampo; e che anche quando riesce a esprimersi bene, fatica notevolmente a tramutare in gol le occasioni create, con Abraham e Zaniolo decisamente sotto tono in questo momento. Per tutte queste ragioni, Mourinho sa che sul mercato di gennaio dovrà chiedere un ulteriore sforzo alla società, innanzitutto per provare a rendere la squadra davvero competitiva fino in fondo per lottare per il quarto posto e dunque per il piazzamento Champions.

Roma, assalto ad Aouar a gennaio: sfida alla Juventus

Il profilo ideale sarebbe già stato individuato e risponderebbe a quello di Houssem Aouar, talentuoso centrocampista del Lione. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e appare fuori dai piani del club, in estate avrebbe voluto partire e aveva detto sì a varie proposte, ma il Lione non ha acconsentito alla cessione. Le cose a gennaio potrebbero cambiare e la Roma, secondo ‘Fichajes.net’, sarebbe disposta a mettere sul piatto un piccolo indennizzo per accontentare le richieste dei transalpini. Aouar è nel mirino, da tempo, anche della Juventus.