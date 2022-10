Miriam Leone illumina Garda: calze da infarto e gamba in bella vista

Miriam Leone decide di mandarci completamente fuori di testa con un nuovo ed incredibile contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Il suo look non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato – FOTO

Un altro incredibile contenuto che porta la firma di Miriam Leone. La fantastica attrice ha voluto aggiornare il suo account ufficiale di Instagram con una nuova ed emozionante foto che sta ricevendo il successo che merita sui social network. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo arrivati a dei livelli fin troppo incredibili e che meritano davvero molto. Guardare per credere se avere ancora dei dubbi in merito.

Miriam Leone, questa volta hai davvero esagerato

Probabilmente era proprio questa la ciliegina sulla torta che mancava per svoltare decisamente la vostra giornata. Un nuovo ed incantevole post che porta la firma dell’ex Miss Italia. Sappiamo bene cosa state pensando, ovvero che potreste accontentarvi anche di questa immagine in evidenza che potete visionare in alto. Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Non è affatto un mistero che la stessa sta ricevendo una marea di “like” da parte dei suoi fan. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che sta continuando a ricevere. Si parte da un semplice e quasi banale “Sei bellissima” fino ad arrivare a “Forse allora esiste l’Onnipotente“. Pensate che stiano esagerando? Allora non avete ancora visto questo suo nuovo capolavoro. Mettetevi comodi che sta per iniziare lo spettacolo.

Miriam Leone, contenuto da brividi: calze da infarto – FOTO

Una volta che si vede questo capolavoro del genere le reazioni sono sempre le stesse: tremolii vari, mal di testa e mancato respiro. Se avete tutte queste tre cose non vi dovete assolutamente preoccupare visto che è del tutto normale. Un vero e proprio capolavoro quello della siciliana che non delude affatto le aspettative. Occhiali da sole in bella vista, sguardo accattivante e gambe in bella evidenza. Il tutto contornato da un cielo ed un mare azzurro che fa sicuramente la sua parte e dà quel tocco in più, ma qui siamo a dei livelli incredibili.