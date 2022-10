Kaio Jorge, ritorno vicino e subito svolta a sorpresa

Poco prima del suo tremendo infortunio che lo sta tenendo ancora fuori dal terreno di gioco, Kaio Jorge è stato considerato un vero e proprio oggetto misterioso da parte della Juventus. Il brasiliano, quelle poche volte in cui è stato chiamato in casa, non ha per nulla lasciato il segno

Anzi, sembrava che fosse davvero quella brutta copia che in molti hanno conosciuto dal Brasile quando vestiva la maglia del Santos. Ovviamente è chiaro il fatto che stiamo parlando di due paesi diversi e soprattutto di due campionati diversi. Il 21enne ha avuto delle difficoltà non da poco nell’inserirsi in un contesti importante come quello della Serie A. Figuriamoci con una maglia come quella della Juventus. Adesso, però, pare che le cose stiano cambiando per lui ed anche in positivo.

Kaio Jorge, il rientro si avvicina

Ovviamente fino a questo momento della stagione non ha potuto collezionare neanche una sola presenza. Zero come le sue presenze in panchina ed in tribuna visto che il brasiliano sta recuperando da un infortunio molto serio che lo ha visto come protagonista nel mese di febbraio con l’Under 23, in un match valevole per il campionato di Serie C. Tanto è vero che in quella occasione è dovuto uscire in barella ed in lacrime, segno del fatto che il problema era molto grave. Adesso, però, il calciatore sta recuperando la migliore forma fisica. Dalle immagini che arrivano dai social network mentre si allena in palestra. Poi sarà la volta del terreno di gioco e di quel profumo di erba che tanto gli manca. La Juventus è pronta a riabbracciarlo e magari dargli la possibilità che merita di esprimersi. Tanto è vero che la dirigenza sta seriamente pensando di mandarlo in prestito da qualche altra parte per fargli recuperare la voglia di giocare e soprattutto di mettersi in mostra.

Kaio Jorge, prestito strada più probabile

Quella del prestito è la strada più plausibile per il calciatore che, come riportato in precedenza, non ha ancora fatto vedere il suo valore come ha fatto in Sudamerica. I tifosi lo aspettano, anche per la prossima stagione. Di lui si è parlato un gran bene in patria, ma qui non ha dimostrato tutto questo ed ha un po’ deluso le aspettative. Da considerare il fatto che lo stesso Allegri lo ha impiegato con il contagocce e quasi mai lo ha schierato dal primo minuto. Non è da scartare che qualche società di A (magari una neopromossa) possa offrirgli la possibilità di mettersi in mostra.