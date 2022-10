Musi lunghi in casa Juve: doppio addio già concordato

Max Allegri avrebbe deciso di non voler dare più chance ai due calciatori: le strade di entrambi e della Juve si separano.

Due successi, sei gol fatti e uno subito. Bologna e Maccabi, con tutto il rispetto sono avversarie non al livello della Juve, che però ha incassato buone notizie. La doppietta di Rabiot in Europa è un messaggio importante sulla qualità del francese, ma lo è ancora di più il record di Di Maria.

L’argentino è il primo calciatore della Juve ad aver messo insieme tre assist in una sola partita di Champions, ha ispirato il successo e mostrato tutta la sua qualità. Le gerarchie sembrano quindi chiare per Allegri, che ormai si schiera con due assetti, a lui cari e apparentemente intoccabili. Il 4-3-3 e il 3-5-2 sono gli schieramenti con cui andrà avanti la stagione, e chiudono di fatto le porte a due calciatori ormai fuori sale rotazioni di Allegri. Entrambi hanno le valige pronte è solo pronti a parlare con il club.

La sensazione è infatti che la Juventus nel mercato di gennaio sonderà il terreno per aggiustare in qualche modo quei reparti in cui qualcosa manca, e per farlo è pronta a cedere qualche pedina che già a gennaio può partire. Almeno per due di loro infatti sarebbero già in arrivo offerte importanti, e la Juve sembrerebbe decisa ad accettare le soluzioni proposte.

Juve, il tempo è scaduto: due calciatori pronti a salutare

Poco spazio, qualche spezzone di partita in cui diventa quasi impossibile rendersi utili alla causa. Allegri ha provato a dare a tutti il tempo di inserirsi e mettersi in mostra, ma ormai ha trovato la quadra ed ha già fornito al club la lista dei calciatori che potrebbero non fare più parte del gruppo. Il tecnico non ha più infatti la possibilità di sperimentare in una fase in cui sia in Champions che in campionato c’è da rincorrere, e i tagli, alla sua rosa, sono ormai già stati effettuati. Fra questi c’è di sicuro Moise Kean.

Il calciatore vorrebbe cambiare aria, e la Juve è pronta ad accontentarlo e ad accontentarsi nella cifra da richiedere. Cederlo in estate era impossibile a causa dei 28 milioni da versare ancora all’Everton, e i bianconeri dovranno chiudere il capitolo riscatto entro la prossima estate, oppure decidere a gennaio di effettuare il riscatto per tentare la cessione immediata. I club interessanti infatti non mancano, dalla Premier e dalla Serie A arrivano timidi sondaggi, ma non di certo al prezzo che la Juve dovrà versare agli inglesi per finalizzare l’acquisto del cartellino già pattuito.

Stessa sorte per Fagioli, per il quale la cessione sarebbe però una opportunità anche per la Juve. Allegri e il club credono fortemente nel calciatore che però sarebbe nuovamanete destinato a trovare poco spazio. La Cremonese si muove per riaverlo in rosa, ma anche la Sampdoria potrebbe tentare il colpo.