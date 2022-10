Rossella Fiamingo, cena da urlo: ma il suo vestito (e lato A) di più

Il nuovo post pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi ed in particolar modo dai suoi follower. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato – FOTO

Avete bisogno che la vostra giornata prenda una svolta e non sapete proprio come fare? Non dovete assolutamente preoccuparvi visto che noi della redazione di ‘Calciopolis’ abbiamo la soluzione adatta a voi. Un nuovo ed incredibile contenuto che porta la firma di Rossella Fiamingo che merita di essere visionato con tutta la cautela di questo mondo. Se avete dei dubbi ve li toglieremo noi in un attimo. Anzi, con una immagine. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui ha davvero esagerato. Buona visione a tutti.

Rossella Fiamingo, da rimanere senza parole

Un sabato sera trascorso in un ristorante. Quale ottimo migliore per attendere il proprio cibo? Ovviamente facendosi scattare una foto da pubblicare direttamente sul suo canale e avere il successo che merita. Sono tantissimi, infatti, coloro che la stanno riempiendo di “like” e commenti di approvazione. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo davvero arrivati a dei livelli incredibili. In particolar modo del suo vestito che definirlo “stretto” è un qualcosa di troppo poco. Un lato ‘A’ così straripante non lo avete sicuramente mai visto nella vostra vita. Tranquilli che c’è sempre una prima volta in tutto. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando con un po’ di ansia e da un bel po’ di righe. Mettetevi comodi sul vostro divano di casa, annullate tutti gli impegni che avete in programma e concentratevi esclusivamente sulla bella catanese che ci ha regalato un altro ennesimo spettacolo da urlo.

Rossella Fiamingo, vestito troppo aderente: lato ‘A’ da urlo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole seducente come non mai. Gli occhi sono solamente su di lei (e non potrebbe essere altrimenti). Uno sguardo che ti cattura in una frazione di secondo e che ti manda al tappeto in un niente. Un lato ‘A’ che definirlo da urlo è decisamente riduttivo. Il nero è un colore che le dona, così come il suo vestito, ma questo scatto è un qualcosa di davvero incredibile.