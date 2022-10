Juventus, doppio rinnovo in arrivo: colpo di scena voluto da Allegri

La situazione di sue calciatori potrebbe cambiare: Allegri spinge per il rinnovo, il club sarebbe disposto ad accontentarlo ma…

Max Allegri va in contropiede. Lo ha sempre fatto, premiando quei calciatori che il pubblico non ha mai del tutto amato, difendendo la sua squadra, effettuando cambi tattici che alla fine lo hanno sempre premiato.

Anche in questa stagione ha stupito con i giovani. Ha dato spazio a Miretti che sembrava la pedina destinata a partire fra Rovella e Fagioli, e invece è ormai un punto fermo nelle idee dell’allenatore. Il tecnico, a conti fatti, ha bene in mente quali sono gli uomini sui quali puntare, e paga forse un inizio di stagione in cui i suoi big fra infortuni, squalifiche e scarsa continuità nelle prestazioni, non sono riusciti ad incidere come avrebbe voluto Max, e di certo come sono in grado di fare.

Ecco quindi che ha trovato spazio chi sembrava poterne avere di meno. Qualche pedina in rosa destinata a partire si è ritagliata uno status importante all’interno delle scelte di Allegri, che potrebbe ribaltare alcune sensazioni mostrate al club, e sarebbe pronto a chiedere una virata netta. Per due calciatori in particolare infatti la Juve potrebbe proporre un rinnovo insperato, e accomodarsi ad un tavolo ben presto.

Allegri li vuole alla Juve: pronti i rinnovi

Qualcosa è scattato nella testa di Adrien Rabiot. Forse quelle critiche per i troppi soldi richiesti al Manchester United lo hanno spinto a mostrare le sue qualità e magari quell’endorsement di Allegri che nelle spifferate lo avrebbe confermato fra i suoi titolarissimi gli hanno garantito fiducia. L’allenatore ha più volte ribadito di stimare il francese, lo ritiene un titolare e crede che abbia le capacità per mettere insieme almeno 10 reti a stagione. Il centrocampista ha già risposto con una doppietta in Champions, esulta e finalmente sorride.

Per questo motivo Allegri avrebbe espressamente chiesto di tentare la strada del rinnovo, ma di certo il club avanzerà proposte al ribasso in una fase in cui alcuni compensi pattuiti e stabiliti in passato non sembrano sostenibili. Toccherà al calciatore scegliere quindi, e la stessa sorte potrebbe essere nel destino di un altro elemento che al tecnico è sempre piaciuto.

Anche quando le prestazioni non convincevano, e quando il pubblico lo metteva nel mirino, Alex Sandro è stato sempre difeso da Allegri che gli ha dato spazio, lo ha difeso, ha gestito il ruolo e anche i nuovi arrivi non facendo mai sentire la pressione al brasiliano. L’inizio di stagione, nonostante gli infortuni, è stato promettente, e l’esterno sinstro ha mostrato voglia e grinta. Anche per lui potrebbe arrivare una proposta per tentare la strada del rinnovo in una Juve che a gennaio potrebbe regalare nuove soprese sul mercato, anche quello dei calciatori già in rosa.