Silvia Provvedi, jeans “bucato” e reggiseno incontenibile: lato ‘A’ da urlo

Arriva un altro nuovo ed incontenibile post che porta la firma di Silvia Provvedi direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Oramai i suoi fan non stavano aspettando altro se non quello che una de ‘Le Donatella’ pubblicasse un qualcosa di nuovo direttamente dal proprio canale. Ed è puntualmente arrivato

Ovviamente il contenuto non ha per nulla deluso le aspettative e non poteva decisamente passare inosservato ai nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il titolo non è assolutamente ingannevole: potete stare fin troppo tranquilli. Ora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Silvia Provvedi, contenuto decisamente bollente

Questa volta non parliamo di Giulia, ma della sorella Silvia. Arriva un altro incontenibile post che porta la sua firma. Ovviamente, proprio come nelle altre occasioni, sta avendo il successo che merita. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Basti pensare che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Pensate che stiamo esagerando? Vedete il suo capolavoro e poi ne parliamo. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Un reggiseno molto in difficoltà che non riesce a reggere la pressione e soprattutto la presenza da parte del lato ‘A’. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento visto che stiamo parlando di un qualcosa di veramente incredibile. Per non parlare del jeans “bucato” che vi farà rimanere completamente senza parole. Siete pronti per visionare il tutto? Allora annullate e mettete da parte tutto quello che state facendo visto che sarete impegnati in altro in questo momento.

Reggiseno bollente e sguardo accattivante: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Tutto quello che vi avevamo riportato fino a qualche rigo fa lo state vedendo attentamente con i vostri occhi. Cos’altro possiamo dire in merito a quello che già non conoscete di lei? Ogni volta continua sempre a stupirci e soprattutto superarci. Quel filo di trucco che, in questi casi, non deve mai mancare sono veramente una gioia per le nostre pupille che non stavano aspettando altro.