Costanza Caracciolo sorprende i fan: bagno in topless!

Costanza Caracciolo lascia i fan senza fiato con uno scatto incredibile pubblicato su Instagram. La foto ha fatto letteralmente impazzire tutti si suoi followers. Nel giro di poco tempo, infatti, sono arrivate tantissime reazioni nel giro di poco tempo.

Costanza Caracciolo è una delle veline più apprezzate. Per diverso tempo è stata la “collega” di Federica Nargi. Le due ragazze, infatti, hanno rivestito tale ruolo nel quadriennio 2008-2012.

Per oltre 10 anni sono state le veline più longeve della storia del noto tg satirico, prima della coppia Gatta-Neaze Silva, che hanno sgretolato il loro record con oltre 928 puntante. Detto questo, però, Costanza Caracciolo, nel suo piccolo, si è resa protagonista della storia del tg “più” satirico d’Italia. Al termine della sua partecipazione al noto programma, la modella siciliana, ha preso parte ad alcuni programmi televisivi. Ha preso parte a diverse produzioni televisive su diverse reti. Ha avuto modo anche di avere un’esperienza radiofonica in quel di Radio Deejay. Poi tantissime altre esperienze come inviata televisiva per il programma “Nonsolomoda” in onda su Canale 5. La Caracciolo, per diverse stagioni, infatti, è stata l’inviata principale della trasmissione che si occupa delle tendenze e del glamour. Oltre a diversi programmi, la Caracciolo è protagonista di diversi spot. Ultimamente è in rotazione uno spot di una nota azienda che vede l’ex velina tra le assolute protagoniste insieme a Bobo Vieri. La presenza dell’ex bomber dell’Inter, non è casuale, visto che i due, Vieri e la Caracciolo, sono sposati dal 2019.

Costanza Caracciolo, da impazzire: solo lo slip in piscina!

Oltre a tanta televisione, però, Costanza Caracciolo è molto amata ed apprezzata anche sui social. Instagram, ad esempio, è il social più adoperato dall’ex velina e questo si può vedere dal numero e dalla frequenza di post pubblicato sul feed della siciliana. Numeri pazzeschi anche per quanto riguarda il numero di followers. Infatti, la “fanbase” è composta da oltre 1,3 milioni di utenti, una cifra incredibile che poi continua a lievitare in maniera importante di settimana in settimina. I post che vedono protagonista la modella siciliana sono tempestati dalle reazioni dei tantissimi fan. I followers, infatti, non perdono tempo a commentare o a lasciare un “mi piace” sotto gli scatti o i video che vedono Costanza Caracciolo come assoluta protagonista. La stessa cosa è avvenuta con lo scatto che l’ex velina ha pubblicato qualche ora fa. La Caracciolo si trova immersa nelle acque di una piscina mentre indossa solo un paio di slip. I fan sono rimasti senza parole.