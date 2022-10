Carolina Stramare, a Milano la temperatura sale: look troppo bollente

Carolina Stramare non smette assolutamente di sorprendere tutti i suoi follower e lo fa con un nuovo ed incantevole post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di Genova ci sorprende con questo tipo di scatti, ma a quanto pare qui ha voluto decisamente esagerare e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Nonostante sia arrivato l’autunno nel nostro paese, le temperature non tendono assolutamente ad abbassarsi. Anzi, aumentano sempre di più proprio per “colpa” della classe ’99 che davvero non ce la a regalarci delle fantastiche emozioni racchiuse in alcuni scatti da brividi – FOTO

Carolina Stramare, che spettacolo: visione da urlo

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che potesse fare. Ci possiamo accontentare anche di questa immagine in evidenza che potete visionare qui in alto. Quegli occhi verdi che ti catturano in un niente e quelle labbra che definire “carnose” è assolutamente troppo poco. Ed invece no visto che ha voluto esagerare nella migliore maniera possibile. Se ancora non credete a quello che vi stiamo dicendo non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per visionare il tutto con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Carolina Stramare, look fantastico: l’autunno diventa bollente – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e sorprendente come non mai la fantastica Carolina che ci ha deliziato con questo nuovo ed ennesimo capolavoro. Un look che non è passato inosservato e che ci ha mandato completamente fuori di testa. Una giacca color verde militare che le sta divinamente. Stesso discorso vale anche per la maglia bianca attillata e che lascia intravedere anche un po’ di reggiseno. Borsa sulla spalla destra, mano in tasca e sguardo fisso verso l’obiettivo della fotocamera e si va a raccogliere una infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.