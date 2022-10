Colpo a zero ‘scippato’ alla Juventus, si allontana il bomber

La Juventus culla un colpo in attacco a parametro zero, ma i bianconeri subiscono il sorpasso improvviso: l’affare si allontana

Le difficoltà della Juventus in questa prima parte di stagione sono piuttosto evidenti e al tempo stesso erano probabilmente poco prevedibili alla vigilia. Dai bianconeri ci si sarebbe aspettati ben altro rendimento, per tornare protagonisti in Italia e in Europa dopo le ultime stagioni molto deludenti.

Juventus, mercato all’attacco ma insufficiente: per il futuro serviranno altri rinforzi

Invece, la situazione, dopo 12 gare ufficiali, è a dir poco deficitaria, per quelli che erano gli obiettivi. In campionato, appena 13 punti in nove gare con sole tre vittorie e dieci punti di ritardo dalla vetta della classifica. In Champions League, una sola vittoria con il Maccabi Haifa e due ko con Psg e Benfica che hanno messo decisamente in salita la missione legata al passaggio del turno, appeso a un filo. Allegri è stato accontentato nelle sue richieste sul mercato, ma i colpi messi a segno non stanno rendendo come sperato e sembrano, in generale, comunque insufficienti per riproporre una compagine bianconera ad altissimi livelli. Al netto dei recuperi di Pogba e Chiesa, che l’allenatore livornese non ha mai avuto a disposizione, serviranno nelle prossime sessioni di mercato altri colpi, per completare una rivoluzione e avviare un nuovo ciclo che si spera vincente. In questo senso, la dirigenza continua a scrutare il mercato e sicuramente, tra gennaio e l’estate, metterà a segno più di qualche movimento. Ma uno dei possibili obiettivi sembra destinato a sfumare.

Juventus, arriva la beffa: l’Atletico Madrid scatta per Roberto Firmino

Qualche mese fa, la Juventus era stata accostata a Roberto Firmino. Il brasiliano è in scadenza di contratto nel 2023 con il Liverpool, ma è rimasto ad Anfield. L’arrivo di Darwin Nunez non ha inficiato sul suo rendimento (finora 6 gol e 3 assist), ma il rinnovo appare comunque lontano. Si tratterebbe di un colpo a parametro zero di grande importanza, per avere a disposizione non solo un attaccante di spessore ma anche un vero e proprio regista offensivo, un 9/10 in sostanza. Tuttavia, come riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, su di lui si starebbe portando in vantaggio l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ hanno appena confermato Griezmann, su lui e Joao Felix intendono puntare per il prossimo futuro ma occorre qualcos’altro per riportare l’attacco in pianta stabile ai livelli di un tempo. Ci sarebbero già stati contatti tra l’agente di Firmino e il club spagnolo.