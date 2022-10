Il primo colpo Maldini lo chiude entro ottobre: affare vicino

Maldini ha già l’ok e mancano solo le firme: il Milan ha già pronto il primo colpo, la chiusura è ormai imminente.

C’è un calciatore che Maldini apprezza moltissimo. Non è solo per gli assist e le reti, per quella voglia di mettersi in mostra, ma soprattutto per la capacità di non mollare mai.

Non lo ha fatto in un avvio complicato di stagione, quando le cronache lo volevano fuori dal progetto, e non ha mai chiesto al club di partire neanche quando i rossoneri nel suo ruolo hanno fatto un grande investimento. Lui il suo attaccamento lo ha dimostrato, e anche di recente è stato chiamato in causa facendo la differenza. Pioli infatti ha messo il veto alla sua possibile cessione, e di certo lo farà nuovamente.

Proprio per questo Maldini è deciso ad intervenire, e ha già in mano un accordo per blindare il calciatore. Si tratta di mettere tutto nero su bianco, di coinvolgere anche un altro club che però non si opporrà alla permanenza di una pedina fondamentale per il Milan. Ecco quindi che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’incontro decisivo per chiudere l’affare.

Maldini è pronto: l’affare si chiude

L’incontro potrebbe essere già fissato. Addirittura nei prossimi giorni. Le parti infatti sono d’accordo, e quella scelta del Milan che sembrava poter essere diversa, è stata ribaltata. Se c’era qualche dubbio, Brahim Diaz lo ha fugato nel match contro la Juventus con una prova maiuscola. Dribbling, giocate per innescare le punte, anche un gol che nell’economia di una stagione può essere davvero pesante.

Ciò che colpisce dello spagnolo è quella capacità di saper attendere il suo momento. In estate è stato messo più volte in discussione da un club che ha puntato in quel ruolo su De Ketelaere e cercava anche Ziyech. Brahim ha saputo attendere, non ha chiesto di essere ceduto, e si è imposto con le sue caratteristiche migliori. Velocità, dribbling, incisività in quei match che contano, come a San Siro contro la Juventus con uno stadio pieno ad urlare il suo nome.

Ecco perché Maldini non vuole perdere tempo e sarebbe già pronto ad incontrare il Real Madrid. L’obiettivo è riscattare il calciatore e garantirsi una pedina che sa fare la differenza ed è fondamentale nel gruppo di Pioli. I blancos da parte loro sono pronti a trattare, e il calciatore ha giurato fedeltà ai rossoneri. Tutto lascia quindi pensare che nei prossimi giorni potrebbe essere fissato l’incontro per chiudere la trattativa e garantire all’allenatore un giocatore importantissimo per la squadra.