Annalisa da sogno, la scollatura è vertiginosa: si vede tutto!

Annalisa incanta tutti i suoi fan con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. La foto, postata qualche ora fa, ha fatto scatenare i tantissimi followers. Numerosissime le reazioni pervenute sotto al post. Copiosi i messaggi e i commenti pervenuti sotto alla foto.

Annalisa Scarrone, ma nota come Annalisa, è una delle cantanti italiane di maggiore successo negli ultimi anni. Classe 1985, la ligure è uno dei prodotti della scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

La sua partecipazione al noto talent in onda su Canale 5 risale al 2010. Pur non vincendo il programma, Annalisa riesce a mettersi in mostra e questo, in poco tempo, le consente di diventare una delle più note interpreti sulla scena musicale italiana. Non a caso comincia non solo a fare incetta di dischi d’oro, ma partecipa anche al Festival di Sanremo in diverse occasioni. La prima partecipazione alla kermesse musicale più famosa d’Italia risale al 2013. Poi arriveranno quella del 2015, 2016, 2018 ed, infine, l’edizione del 2021. La carriera della Scarrone, che nel 2009 si laurea in fisica, è costellata da diversi successi impreziositi da numerosissimi riconoscimenti. Ad esempio, ad “Amici” ottiene il premio della critica. Successivamente, i suoi pezzi ottengono una marea di ascolti che le valgono diversi dischi d’oro. Nel 2015 si mette in mostra anche innanzi alla cinepresa. Infatti, partecipa al film “Babbo Natale non viene da Nord” per la regia di Maurizio Casagrande. Nel film, Annalisa interpreta India, la figlia del personaggio di cui veste i panni Maurizio Casagrande. Tornando alla musica, Annalisa, fino ad ora, ha pubblicato ben 7 album. L’ultimo, “Nuda”, è stato pubblicato nel 2020. Nonostante ciò, però, Annalisa ha pubblicato alcuni singoli come il featuring con i Boomdabash “Tropicana” e la canzone “Bellissima”, pubblicata solo qualche settimana fa.

Annalisa è da sogno: la scollatura è vertiginosa e mostra tutto!

Tra un impegno ed un altro, Annalisa riesce ad utilizzare anche i social. La piattaforma più adoperata dalla cantante è Instagram. Il noto social, infatti, accoglie i suoi scatti e anche, qualche clip video che la vede protagonista. La “fanbase” di oltre 1,7 milioni di followers, ad esempio, ha potuto ammirare l’ultimo scatto della cantante dove Annalisa appare a figura intera. La foto vede la Scarrone indossare un abito di colore rosso con alcune macchie nere. Il vestito si apre all’altezza del lato A. La scollatura è molto profonda, tanto da lasciare intravedere tutto. I followers sono rimasti senza parole, incantanti innanzi alla bellezza di Annalisa. Oltre ai commenti, sotto al post sono arrivati anche tantissimi “mi piace”.