Juventus, salta la prima testa: addio già deciso in casa bianconera

La stagione sembra quasi essere finita per i bianconeri che incassano una sconfitta clamorosa con il Maccabi: a gennaio ci saranno già scelte pesanti.

Una caos totale, nato da una sconfitta così brutta che da Agnelli è stata addirittura definita vergognosa. Niente esonero per Allegri, perché c’è una frase del presidente che colpisce.

“Qui non sbaglia solo uno – ha ammesso nel post partita –, siamo un gruppo e dobbiamo ritrovarci. Non si punta il dito contro l’allenatore se la squadra non riesce a vincere neanche un tackle”. La sensazione è quindi che nel mirino ci siano le prestazioni di qualche giocatore, e di certo la scelta di chiudersi in ritiro alla Continassa è un primo messaggio. L’altro arriverà già a gennaio e poi ancora sul fronte dei rinnovi.

Che parta da Allegri o no, la sensazione è che questo sia il vero momento della rivoluzione. Del resto il ko con il Maccabi è probabilmente il momento più basso della presidenza di Agnelli, che di certo in chiave mercato regalare spunti interessanti, ma che punta a cambiare una rosa ormai non più in grado di fare la voce grossa e in alcuni elementi ancora totalmente incompleta.

Juve, un calciatore saluta: la società gli dà il benservito

Non c’è più una seconda chance. Allegri la ha già avuta dopo il bilancio in rosso nella passata stagione, e di certo l’avvio di una nuova avventura che doveva rappresentare la svolta è stato tutto tranne che convincente. La sensazione è che la Juve sia per certo verso svogliata, e i messaggi in arrivo da Agnelli sono chiari.

Serve la svolta, urge un cambiamento che possa partire dalla voglia di capire che in bianconero non ci sono scuse ma solo l’obbligo di dare tutto in campo per vincere, contro chiunque. Chi dimostrerà quindi nelle prossime partite la voglia di riscattarsi potrebbe essere ancora preso in considerazione, mente per gli altri le porte saranno spalancate per lasciare il club a gennaio.

Poi ci sarà il capitolo rinnovi e in tal senso arriva una indicazione molto chiara. Pare infatti che le occasioni per Alex Sandro siano finite. Il brasiliano è destinato a lasciare la società che non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto e che avrebbe già chiarito la sua posizione. Neanche in questa stagione, tranne in qualche occasione, Alex Sandro è riuscito a stupire. A Torino non lo attendono più, ormai la storia sembra al capolinea.