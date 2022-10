Giorgia Palmas, tacco rovente: spettacolo piccante

Una foto e la community reagisce in massa: occhi che incantano e tacchi vertiginosi. Giorgia Palmas lascia a bocca aperta con un look da sogno.

Seduta, con lo sguardo che incolla i fan allo schermo e testimonia quello che gli italiani confermano da tempo. Giorgia Palmas è da tempo una delle donne più amate e seguite, e anche sui social ha conosciuto un clamoroso boom.

Trasmissioni, interviste, programmi importanti. E ancora grandi brand che la cercano, amori famosi, il gossip che ha provato a svelare tutto di lei. La Palmas non ha segreti, perché da grande e famosa diva scatena sempre la curiosità e con essa i complimenti. Sono i suoi numeri e i traguardi di una grande carriera a confermare il seguito clamoroso, che anche nel giorno del matrimonio con Magnini si è trasformato in un vero e proprio boom. Fra articoli, foto, immagini dei famosissimi invitati, tutti cercavano qualcosa di quella cerimonia bellissima.

La protagonista, insieme all’ex campione di nuoto, è stata lei. Una donna bellissima, dal fascino clamoroso, che anche sui social incassa un seguito pazzesco. I commenti si sprecano, i like non si contano, e anche le recenti immagini testimoniano che quella bellezza non può mai passare inosservate. Se non ci credete provate un po’ a dare un’occhiata all’ultimo scatto. Resterete di certo senza parole.

Giorgia Palmas in giallo è regina di fascino e stile

Su Instagram arriva un altro scatto di quelli che non possono passare inosservati. Lo regala una splendida 40enne che non smette di stupire e conquista la community ad ogni post. Sì, avete capito bene, non c’è alcun errore per quanto riguarda l’età della meravigliosa donna sarda che ha conquistato il cuore degli italiani.

In realtà a giudicare dagli scatti la Palmas sembra molto più giovane di altre autorevoli colleghe. Non sembra essere quasi cambiato niente da quegli esordi in tv. Quel volto accattivante e seducente è rimasto uguale, le forme fisiche da sogno regalano emozioni, e quando il look diventa pazzesco, e l’intensità della foto cresce, il boom sui social è garantito.

Uno spettacolo della natura, verrebbe da dire, e non potrebbe essere altrimenti. Il contenuto è infatti a dir poco stupefacente. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Giorgia Palmas in abito giallo e tacchi vertiginosi si mostra seduta a terra e regala un primo piano del suo volto magnetico. I fan si scatenano in una community da circa 2 milioni di followers e i commenti si moltiplicano con numeri clamorosi. La Palmas conquista tutti, e lo fa di nuovo con una foto che lascia davvero senza parole.