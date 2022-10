Colpo in casa Monza: l’Inter ha già scelto il primo rinforzo

L’Inter guarda in casa del Monza ed è interessata ad un calciatore che ha stupito tutti: è fra i migliori della Serie A per rendimento.

Galliani ha fatto centro. Ha costruito una squadra imbottita di grandi nomi, e dopo un inizio delicato ha scelto bene affidando la guida della squadra a Raffaele Palladino.

La decisione si è tradotta in una serie di risultati positivi, anche nel recente paso falso in casa dell’Empoli, ma comunque nella sensazione che quella scossa che serviva è arrivata. Non sono solo i risultati a confermarlo, ma anche alcune scelte di Palladino che sono ritenute fondamentali da parte del club. L’allenatore ha preso decisioni drastiche, ha rispolverato calciatori che avevano trovato poco spazio, e non solo ha avuto ragione in termini di prestazioni, ma sta valorizzando elementi già molto appetiti sul mercato.

Su uno dei calciatori che si sono messi in mostra nel club lombardo si sarebbe infatti fiondata l’Inter. La trattativa potrebbe infatti essere formalizzata e chiusa solo nella prossima stagione, ma le basi potrebbero essere già gettate nella sessione invernale di mercato per provare ad anticipare la concorrenza. Marotta potrebbe quindi muoversi, con un obiettivo ben preciso.

Monza, l’Inter pronta all’offerta per il calciatore

Non sempre i nomi fanno la differenza. Sono le motivazioni spesso a garantire una crescita ad un calciatore, e nel caso del Monza tanti elementi di Palladino hanno sfruttato l’occasione del cambio in panchina per guadagnare spazio nelle gerarchie. Sono stati molti infatti i cambi del tecnico, che non ha guardato in faccia a nessuno ed ha fatto le sue scelte. I risultati al momento lo stanno premiando, ed è chiaro che la valorizzazione di alcuni elementi si trasformerà in importanti chiamate sul mercato.

La prima potrebbe infatti ben presto arrivare dall’Inter, perché Marotta sembrerebbe stregato dal calciatore. I nerazzurri hanno la volontà di ristrutturare alcuni reparti spendendo poco e puntando su elementi che hanno voglia di emergere. Ecco perché a Galliani potrebbe arrivare una richiesta di informazioni per Di Gregorio. Il portiere ha praticamente vinto il ballottaggio con Cragno, relegando in panchina uno degli acquisti più importanti del Monza in estate.

L’Inter, che a fine stagione potrebbe lasciare libero Handanovic, ha in mente di affiancare ad Onana un dodicesimo esperto e già rodato in Serie A, e la scelta potrebbe ricadere proprio sull’attuale titolare del Monza. Per il 25enne, che ha già collezionato 10 presenze e stuzzica molti club, si tratterebbe di una vera e propria favola spinta dalla forza di volontà di chi sognava la Serie A, se l’è presa e ora potrebbe anche valutare chiamate molto importanti.