F1 e calcio, la regina è una sola: Federica Masolin, che spacco

Quattro ruote o pallone che rotola, per lei non c’è differenza: Federica Masolin è incantevole, che abito.

Un look magnetico per una donna bellissima. Federica Masolin è una giornalista di quelle che fanno la fortuna delle emittenti per cui lavorano.

Impeccabile, puntuale e precisa, molto amata. Lei sa spaziare dalla Formula 1 al calcio con la stessa competenza, con una presenza in studio molto forte e la qualità di chi si è imposta in due sport considerati da uomini, ma fortunatamente sempre più ricchi di spunti offerti dalle donne. Federica Masolin è una delle giornaliste di Sky più amate dagli abbonati della nota TV satellitare. La cronista milanese, da qualche anno, è il volto della redazione motori della redazione sportiva di Sky e segue da vicino le sorti dei piloti, ma anche apprezzata conduttrice.

Al Gran Gala del cacio infatti sul palco c’era lei. Abito verde, sorriso da sogno, scollatura e uno spacco vertiginoso. Poi quella consueta capacità di portare avanti al serata con puntualità e precisione, alternando lo spazio da offrire agli ospiti e incassando come sempre valanghe di complimenti. Anche sui social infatti ha regalato emozioni fortissime con una galleria da sogno che non può passare inosservata.

Federica Masolin, il look manda in tilt gli appassionati

Anche in questa stagione la Masolin ha portato gli abbonati di Sky sulle piste più belle del mondo raccontando da vicino il campionato di Formula 1 2022. Insieme a Davide Valsecchi, Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio, ha seguito da molo vicino le gesta dei piloti, la rincorsa a Verstappen e le emozioni che uno sport bellissimo sa dare.

La Masolin la abbiamo vista in Italia da splendida padrona di casa, l’abbiamo ammirata in molti circuiti, e il suo seguito social è infatti letteralmente decollato spinto da foto e video da sogno. Look magnetici, un sorriso impeccabile, video dai backstage che svelano un lato inedito della splendida giornalista. Ogni volta che posta qualcosa però il risultato è sempre identico.

I like non si contano, cuori e fiamme arrivano in grande quantità e il numero dei followers è in costante crescita. Anche al Gran Galà del calcio infatti quel look verde con uno spacco magnetico e una scollatura da sogno che ha lasciato i fan senza parole. Dal palco la Masolin ha incantato tutti dimostrando ancora una volta il suo talento. Formula 1, calcio, conduzioni o lavori da inviata. Per lei cambia poco, perché la splendida giornalista è sempre di più una donna di sport di quelle molto amate.