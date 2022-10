Milan-Monza, Pioli prepara la sorpresa: esordio da titolare

Pioli ha scelto: nel match contro il Monza potrebbe toccare ad un calciatore che convince tutti in allenamento.

Cresce l’attesa per una partita particolare. Una sorta di derby fra il passato vincente e platinato di Berlusconi d Galliani e un ambizioso presente con il Monza.

La squadra costruita è infatti interessante dal punto di vista del talento, la scelta di Palladino è stata azzeccatissima, e contro un Milan incerottato si certo i biancorossi proveranno a fare di tutto per strappare una vittoria storica. Sarebbe un traguardo clamoroso, soprattutto dopo aver già battuto la Juventus, ma di certo non sarà un compito facile contro una squadra che nonostante le assenze vuole continuare la marcia d’avvicinamento alla vetta della classifica.

Pioli non può infatti perdere punti, ed è pronto nonostante le assenze ad affrontare il Monza. Non mancheranno però le sorprese, e in tal senso il tecnico rossonero è sempre pronto a regalarne tante. C’è infatti un’idea che stuzzica l’allenatore, e dalle prove effettuate in settimana tutto lascia pensare che quella idea possa trasformarsi in una scelta per il suo undici iniziale. Sarà un esordio totale, dopo una prova molto convincente nell’ultimo match.

Pioli ha deciso: è il momento di lanciarlo da primo minuto

La macchina perfetta che sforna talenti sta per lanciare un nuovo giovanissimo. Del resto i successi rossoneri stanno maturando anche grazie ad una organizzazione impeccabile che non ha crepe e che è il vero motore del progetto targato Maldini. Massara infetti scopre e segnala talenti che Maldini preleva sul mercato e Pioli valorizza senza paura. Il Milan funziona quindi alla perfezione, con un concetto che sta facendo le fortune del club e che ha un obiettivo chiaro. I rossoneri infatti puntano su alcuni elementi pronti ad esplodere in Serie A, e magari a rappresentare anche interessanti plusvalenze sul mercato.

Negli ultimi anni il progetto ha regalato grandi gioie, e ora potrebbe regalare l’esordio ad un calciatore che ha mostrato impegno e grande talento. Malick Thiaw, prelevato dallo Schalke, contro il Verona ha trovato spazio ed ha lasciato tutti a bocca aperta. I massimi quotidiani sportivi lo hanno premiato con un 7 in pagella al termine di una prova impeccabile. Forte di testa, implacabile in marcatura, puntuale negli anticipi e negli interventi.

Il tedesco, alto 1 metro e 94, potrebbe già contro il Monza raccogliere i frutti della buona prova con il Verona, e dovrebbe partite da titolare nella prossima partite. Pioli sta valutando questa opportunità e potrebbe lanciarlo rispondendo anche agli inviti dei tifosi, che non vedono l’ora di rivederlo in campo.