Federica Nargi, balletto hot: forme in vista – VIDEO

Standing ovation social per Federica Nargi: il video postato su Instagram lascia tutti a bocca aperta. Che immagini.

Bellezza, eleganza, quel fascino particolare che ha lasciato tutti a bocca aperta fin dagli esordi e che la rende una delle donne più amate degli italiani.

Quando si parla di Federica Nargi c’è un dato su tutti che non può passare inosservato. Quella bellezza mediterranea le ha regalato infatti una carriera che non conosce battute d’arresto e che è in continua e costante crescita. La splendida moglie di Alessandro Matri continua a deliziare chi la segue con degli scatti che in una community dai numeri altissimi lascia tutti a bocca aperta.

L’ultimo video, che mostra una lato molto sexy di lei, merita assolutamente di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Quando ci siamo trovati al cospetto di quelle immagini abbiamo pensato che era il caso di concedere lo spaizo che meritava senza alcun dubbio, e se ancora non avete visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che invitarvi a restare qui con noi, e soprattutto augurarvi una buona visione.

Federica Nargi, balletto hot sui social

Talento, bellezza, fascino. La sua carriera è stata immediatamente in discesa. Fin dalle prime apparizioni in tv tutti l’hanno cercata proponendo offerte clamorose pur di avere quel volto magnetico con un sorriso da favola e quel fisico straripante accanto ai brand o negli studi televisivi. Quando si parla di Federica Nargi l’effetto wow è garantito, e i numeri ribadiscono che siamo al cospetto di una delle donne italiane più amate e seguite anche sui social network.

Ancora una volta infatti la nativa di Roma si è superata con uno video regalato alla community che definire “super” è davvero troppo poco. Semplicemente fantastica, non potrebbe essere altrimenti. L’inquadratura mostra infatti quelle caratteristiche che la rendono unica e amatissima. Fisico da sogno che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione, occhi che incollano i fan allo schermo, vestiti trasparenti che nonostante si tratti di un video in cui balla e suda, evidenziano quelle forme da restare a bocca aperta.

Da rimanere senza fiato verrebbe da dire. Anche noi della redazione non abbiamo potuto fare a meno di notare questo video, e abbiamo immediatamente deciso di dare lo spazio che senza alcun dubbio merita. La visione è infatti qualcosa di estasiante e se non ci credete allora vi mostriamo il filmato. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita di essere visto senza alcun tipo di esitazione.