Rientro Maignan: sorpresa inaspettata, i tifosi rossoneri sorridono

Una sorpresa a dir poco inaspettata quella che ha visto come protagonisti i tifosi rossoneri. In questo articolo si parlerà di uno degli uomini fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli come Mike Maignan. Il nazionale francese è attualmente fermo per un infortunio che si è procurato nei giorni scorsi

Non è affatto un mistero (e neanche una novità) il fatto che il calciatore sia stato uno degli elementi incredibili per la vittoria dello scudetto della passata stagione, un avvenimento che nel club di via Aldo Rossi non si verificava da ben undici anni. Nelle ultime ore, però, arrivano delle importanti notizie per quanto riguarda il suo recupero. Ed è per questo motivo che i supporters del ‘Diavolo’ possono ritornare a sorridere.

Maignan, novità sul rientro

Non a caso, in occasione del ‘Gran Galà del calcio‘ di qualche giorno fa, l’estremo difensore è stato nominato come il miglior portiere della passata stagione. Un premio più che giusto visto che si è saputo dimostrare davvero all’altezza della situazione. Tanto è vero che non ha fatto rimpiangere neanche per un secondo la partenza di Gianluigi Donnarumma che ha preferito sposare il progetto del Paris Saint Germain. Mike Maignan oramai nominato ‘Magic Mike’ è entrato direttamente nel cuore dei tifosi rossoneri. Non è un mistero che il calciatore ha portato a casa tantissimi di quei punti importanti che, alla fine, sono valsi la vittoria del campionato qualche mese fa. Adesso è fermo per un infortunio al polpaccio. Non una buona notizia per i supporters che non hanno la fiducia in Tatarusanu di quanto non ne abbiano in lui. Adesso, però, pare che arrivino delle buone notizie sulle sue condizioni fisiche. In poche parole è pronto al rientro.

Maignan, obiettivo mondiale Qatar 2022: le ultime

Il suo obiettivo è chiaro: oltra a quello di difendere i pali della sua squadra lo vuole fare anche per la sua nazionale. Anche in questa competizione la Francia è una delle favorite numero uno. Ovviamente ci stiamo riferendo al Mondiale in Qatar del 2022. A quanto pare l’atleta sta procedendo nel migliore dei modi il suo recupero. Vuole esserci a tutti i costi ed essere l’elemento in più del commissario tecnico Didier Deschamps. Una buona notizia per tutto l’ambiente rossonero che spera di averlo a disposizione quanto prima e di riabbracciarlo con il calore dello stadio ‘San Siro‘. Possibile che nelle prossime settimane possa tornare ad allenarsi.