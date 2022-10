Monica Bertini è imperiosa sullo sgabello: gambe e tacchi in vista

Due foto di quelle che lasciano il segno: Monica Bertini in studio incolla agli schermi e riposta tutto sui social. Fan in delirio.

Un altro saggio della sua bravura, che si trasforma in due foto da sogno postate sui social e regalate ad una community in netta e costate crescita.

Quando si parla di Monica Bertini la mente va immediatamente a quei programmi di Mediaset condotti in maniera brillante, impeccabile e puntuale, così tanto da farle guadagnare ancora più spazio nei palinsesti della sua rete da perfetta regina del calcio. Conduzioni, tante interviste, gli spazi per la Seria A ma anche per la Champions e per la Coppa Italia. Quando in studio compare lei è già chiaro che il livello si alza, anche in termini di bellezza.

Sono gli scatti e i numeri infatti a testimoniare quale sia il suo seguito. Le immagini sono da sogno, le cifre dei followers chiariscono quanti sono gli italiani pronti ad ammirare le sue forme, e ad ogni post arriva un vero e proprio tributo. Nella galleria postata, l’ultima dopo il turno di Serie A, la temperatura si è alzata. Monica Bertini sullo sgabello regala infatti emozioni pazzesche. Guardare per credere.

Monica Bertini regina di stile: foto pazzesca

Non sono solo il fascino travolgente e la bellezza a rendere Monica Bertini una delle giornaliste più amate in Italia. Sarebbe estremamente riduttivo, perché il pubblico maschile apprezza quelle che sono le qualità delle molte donne che fortunatamente stanno trovando spazio accanto al calcio. Monica Bertini è il volto dello sport più amato dagli italiani a Mediaset ed è ormai una presenza fissa in studio.

Ciò che non è passato inosservato è quel look esplosivo che ha regalato ai fan e agli appassionati di calcio. In molti lo hanno sottolineato dopo aver visto la galleria postata su Instagram, in una pagina dai grandi numeri che continua a crescere e dalla quale arrivano scatti seducenti.

Per l’ultimo post la Bertini ha infatti posato su uno sgabello. La gonna è corta con uno spacco che lascia tutti a bocca aperta, e le forme giunoniche arrivano in maniera potentissima ai followers. Il resto lo fa uno sguardo magnetico, che gli appassionati di calcio conoscono da tempo e che gli amanti dei social stanno imparando ad apprezzare. Sono i numeri infatti a testimoniare il seguito di una donna bellissima e di una giornalista molto capace. La cifra di 444mila followers non è infatti da tutti, ma con quelle foto e quel fascino è lecito attendersi anche qualcosa di più.