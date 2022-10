Wanda Nara mostra tutto: la giacca si apre, fan in delirio – VIDEO

Il video non può passare inosservato: Wanda Nara in primo piano mostra un dettaglio che manda in delirio i followers. Che immagini.

Forme straripanti, look magnifico, sguardo che incolla allo schermo. Wanda Nara con un altro post manda in delirio la community che sottolinea la potenza di quel video.

Stiamo parlando altro capolavoro che porta la firma di Wanda Nara. Tutti quanti in piedi per la fantastica argentina che continua a deliziare tutti quanti. Verrebbe da dire che la notizia della separazione con Mauro Icardi non l’ha per nulla scalfita, perché le immagini che arrivano, con quella scollatura che lascia senza fiato, sono davvero da perdere la testa.

Quando si parla di lei è normale attendersi qualche contenuto di quelli che rischiano di sfidare la censura. Lo ha mostrato con le foto di una estate da sogno fra bikini minimal, vestiti che quasi sparivano e sguardi intensi che hanno travolto tutti. Questa volta però la imprenditrice ha davvero lasciato il segno. Non ci credete? Prendete un attimo per voi e godetevi quello che stiamo per postare. Dopo aver visto il filmato non abbiamo potuto fare altro che ammirarlo e concederle lo spazio che davvero merita questo capolavoro regalato su Instagram.

Wanda Nara lascia tutti a bocca aperta: che video

Sappiamo già molto bene cosa state per pensare in questo momento. Quando si parla di Wanda Nara infatti è lecito attendersi un contenuto da sogno, look clamorosi, la voglia di stupire i followers. Questa volta possiamo però affermare senza ombra di dubbio che ciò che vedrete va davvero oltre.

Le immagini parlano da sole, e non c’è bisogno di grossi commenti. A quelli ci hanno pensato i followers in una community che non può non lasciare baci, fuoco, fiamme a quel video che per certi versi va visto e rivisto per la potenza delle immagini. Nelle ultime ore infatti l’argentina ha deciso di pubblicare un nuovo ed intenso capolavoro che sta avendo il successo che merita.

Lo dimostra l’altissimo numero di like che arrivano da ogni parte del mondo e che sottolineano con forza quanto state per vedere. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi ciò che ha regalato Wanda Nara. Siamo certi che resterete stupiti da ciò che state per vedere.