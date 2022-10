Giulia De Lellis, serie di scatti in intimo bollenti

Sei foto e la community si scatena: Giulia De Lellis in intimo travolge i followers che la ricoprono di complimenti.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha dato un’occhiata alla pagina Instagram di Giulia De Lellis. A giudicare dai numeri, soltanto da quelli dei followers, almeno un italiano su 20 segue una influencer che resta fra le più ammirate d’Italia.

La sua scelta di lasciare la tv per tuffarsi a capofitto nel mondo dei social è stata infatti assolutamente premiata. Nel corso di questi anni, in cui la modella ha fatto diverse collaborazioni tra Tv, fra trasmissioni di successo e reality, la sua strada ha poi imobccato una strada diversa, di certo più redditizia. Del resto i numeri che ha la De Lellis parlano da soli e sembra quasi che nessuno, tranne alcune autorevoli colleghe, possa raggiungere tali cifre.

Quando superi il tetto dei 5 milioni di followers però le tue scelte non possono essere casuali e sono senza alcun dubbio premiate. Programmi, sponsorizzazioni, sfilate, e ancora un libro di successo, amori famosi, e tante, tantissime foto. Ogni volta che arriva un post, da una delle tante collaborazioni con i grandi brand o dai momenti privati, il risultato è sempre identico. I commenti arrivano a migliaia, i like non si contano, e i suoi fan non perdono occasione per mostrarle l’affetto che va avanti da anni e le ha regalato una notorietà clamorosa.

Giulia De Lellis conquista tutti

Quale sarà il più bello? Questa domanda è frequente nella community di Giulia De Lellis, perché i fan incassano costantemente foto e non riescono ovviamente a scegliere quella che colpisce di più. Ad onor del vero anche noi siamo spesso in difficoltà quando arrivano gallerie fatte da molti scatti. Questa volta però la modella, influence ed imprednitrice digitale, ha scelto di mettere d’accordo tutti. Quei sei scatti che incollano allo schermo sono stati raccolti in un solo post, in cui emerge tutto il suo fascino e le forme fisiche di una donna bellissima.

In intimo viola e leopardato, con look aggressivo, la De Lellis colpisce e lo fa anche con alcune pose provocanti che non possono in nessun modo passare inosservate. Merito non solo di un seguito clamoroso che attende sempre un nuovo scatto, ma soprattutto di un fascino che esplode, e che in alcuni contenuti, come quello che avete appena visto, si trasformano in giochi di seduzione con la community.

L’effetto wow è infatti garantito e i fan restano a bocca aperta con una serie di reazioni che davvero non si contano. In poche ore da una community che conta 5 milioni e 300 mila followers arrivano circa 200 commenti, e a sottolinearli sono fan da tutto il mondo. Un dato che testimonia quale sia il seguito pazzesco di una donna bellissima che trova sempre il modo di stupire.