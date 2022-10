Jovana è una bomba: solo costume e tacchi

Cinque foto e la community va in tilt: Jovana Djordjevic ha davvero esagerato con un look davvero travolgente.

Una nuova galleria di quelle che conquistano, che fanno sognare, che raccolgono like da ogni parte del mondo. Quando si parla di Jovana Djordjevic è normale attendersi sorprese, ma questa volta arrivano foto al limite della cesura.

I fan italiani ormai la adorano, la seguono e le regalano sempre commenti d’approvazione. I primi a conoscerla in Italia furono i tifosi della Lazio e poi del Chievo Verona. Impossibile non notare la splendida Jovana, giunta in Italia grazie alle esperienze calcistiche del marito attaccante.

Filip Djordjevic ha vestito la maglia biancoceleste e poi gialloblu e in entrambe le occasioni non si è mai separato dalla splendida modella e influencer che ad ogni foto fa incetta di like e commenti di ogni tipo. Al suo arrivo in Italia Jovana ha infatti ottenuto un immediato boom sui social. Merito di una bellezza particolare, di un fisico allenatissimo e di un volto che inchioda allo schermo e che in questa occasione ha davvero creato clamore.

La Djordjevic dopo l’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha infatti ottenuto una nuova ondata di followers sulla sua pagina social. Nel programma ha portato scompiglio fra i concorrenti, che hanno apprezzato il suo carattere e il suo fascino clamoroso. Impossibile non notare i bikini, il volto stupendo, e un fisico di quelli che non possono passare inosservati. Nell’ultima galleria arriva però qualcosa di ancora più potente. Guardare per credere.

Jovana Djordjevic: foto da censura sui social

La sua esperienza televisiva ha fatto crescere in maniera importante i numeri della community di Jovana Djordjevic. Un vero e proprio boom, trascinato da fascino esplosivo e fisico prorompente, spinto da foto clamorose che dalle sue esperienze televisive ai momenti di relax privati testimoniano quanto la moglie di Filip Djordjevic sia incredibilmente sensuale.

Impossibile infatti non notare gli scatti in costume sull’Isola, ma anche le istantanee in studio con quegli abiti che hanno regalato gioie al pubblico. Il vero e proprio boom è arrivato sui social con conferme in arrivo dei like e dai commenti a valanga. La storia si è ripetuta anche in occasione dell’ultima galleria che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La Djordjevic si è mostrata solo in costume, con tacchi leopardati altissimi e un volto pazzesco. Ciò che lascia a bocca aperta però è un fisico di quelli che non possono passare inosservati. In poche ore i commenti si moltiplicano e la ricoprono di complimenti e attestato di stima. Le foto infatti lasciano davvero il segno. Noi ne abbiamo scelta una, ma siamo certi che dopo averla vista correrete ad ammirare anche le altre.