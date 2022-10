La moglie di Marco Verratti è bollente: intimo trasparente

Bellissima, elegante, travolgente: la miglie del centrocampista lascia tutti a bocca aperta con una foto che lascia il segno.

Il 15 luglio del 2021 a Parigi il centrocampista del PSG e la modella originaria di Montpellier si sono scambiati il fatidico sì, davanti a tantissimi amici.

C’erano anche gli argentini Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi alle nozze fra Marco Verratti e Jessica Aidi, bellissima moglie del centrocampista che dall’Italia ha conquistato il cuore dei tifosi francesi. Della splendida Jessica sappiamo che la sua carriera è partita da molto lontano. Prima di diventare famosa ha lavorato come indossatrice. Dopo essere riuscita a conquistare la fiducia della Next Model Management, una delle più importanti agenzie di moda al mondo, ha avuto l’opportunità di sfilare su grandissime passerelle, finendo anche sulle copertine di riviste come Sports Illustrated ed Elle.

La sua storia con Marco Verratti l’ha resa ancora più famosa, e dalla Francia all’Italia sono molti gli appassionati di calcio che hanno cliccato sul tasto follow della modella su Instagram per seguire le sue foto. L’ultima immagine però ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Jessica è incredibilmente affascinante, e quel dettaglio non può proprio passare inosservato.

Jessica Aidi, la foto è da urlo

La signora Verratti è una modella molto famosa in Francia, e non solo. Tra l’altro, il suo amore per l’Italia e per un perno della Nazionale azzurra era davvero scritto nel destino. Aidi è infatti nata nel 1992 in un giorno non qualunque: l’11 luglio. Proprio nella data in cui Marco giocava e vinceva la sua finale contro l’Inghilterra, la splendida Jessica ha compiuto 28 anni.

I due si sono incontrati per la prima volta in un ristorante di Parigi nel 2018. All’epoca la splendida Aidi lavorava ancora come cameriera e pare abbia conquistato subito il buon Marco, rimasto colpito da una donna bellissima. Almeno da quello che raccontano le cronache, i due hanno iniziato a frequentarsi, e non si sono più lasciati.

Anche sui social la splendida coppia posta spesso immagini, fra scambi di complimenti, cuori, coccole e carezze di ogni tipo. L’ultimo scatto di Jessica però ha davvero conquistato tutti. La splendida modella con guanti trasparenti e una giacca che si apre mostra un intimo che lascia davvero a bocca aperta. In una community che si avvicina ai 600 mila followers arrivano valanghe di commenti e di like per una donna semplicemente bellissima, che sa sedurre con fascino e grandissima eleganza.