Costanza Caracciolo mostra un lato A davvero esplosivo

Una foto in primo piano che manda in delirio la community: Costanza Caracciolo mostra qualcosa in più, fan in delirio.

I suoi fan sono in visibilio ogni volta che posta qualcosa. Troppo potente quello sguardo, meraviglioso un fisico che le ha consentito di far breccia fin da giovanissima nel cuore degli italiani.

Quando si parla di lei infatti la mente torna a quegli esordi sulle reti Mediaset che fecero immediatamente conoscere al pubblico una giovanissima artista bellissima e capace di fare spettacolo. Il mondo della tv le ha poi regalato altre importanti possibilità tutte meritate, il gossip ha provato a raccontare tutto e la moda ha avanzato proposte molto importanti.

Costanza Caracciolo ha saputo portare avanti al sua carriera con eleganza, senza esagerazioni, anche mettendo al primo posto la famiglia da mamma perfetta che si prende cura dei suoi figli. Gli italiani hanno apprezzato anche questo di lei, e continuano a garantirle un seguito costante con numeri importanti anche sui social. Lo dimostra anche la valanga di like per l’ultimo scatto. Una foto potente, di quelle che incollano agli schermi degli smartphone e non possono passare inosservate.

Costanza Caracciolo, foto pazzesca sui social

Non è affatto un mistero che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, insieme al compagno Christian Vieri siano una delle coppie più amate e spiate dello spettacolo in Italia. Bellissima lei, molto amato lui per il suo passato da bomber implacabile ma anche per la simpatia e per l’idea della Bobo Tv, che da appassionato di social lo ha trasformato in una sorta di conduttore di un programma molto amato.

Dopo le splendide vacanze con i figli, Vieri e la Caracciolo hanno ripreso le loro attività. Lavoro, padel, palestra, e anche tante immagini postate sui social, dove il seguito per entrami e veramente alto. La splendida Caracciolo ha quindi regalato ai followers un nuovo scatto travolgente. Un contenuto che sta ricevendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower, sempre pronti a non farle mancare l’affetto ogni volta che arriva una foto.

La Caracciolo ha infatti inserito una foto in cui mostra un primo piano magnetico, bellissimo, con occhi che bucano lo schermo e un particolare che non poteva passare inosservato. Nella foto è infatti ben evidente la scollatura di una donna che conquista ad ogni post, e regala ad una community da un milione e 300mila followers sempre emozioni nuove.