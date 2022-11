Giorgia Palmas bollente a terra: sdraiata fa sognare

Giorgia Palmas non smette di stupire: eleganza e fascino emergono in uno scatto che fa il giro dei social e la incorona nuovamente come una delle donne più amate dagli italiani.

Una estate fortunata, fatta da un matrimonio raccontato nei suoi preparativi, nell’attesa del giorno fissato per le nozze, nei racconti della felicità di una coppia bellissima che gli italiani ammirano molto.

Splendida, molto amata, elegante e affascinante Giorgia Palmas. Campione vero, anche di simpatia, così tanto da essere chiamato anche dai programmi televisivi lui. Filippo Magnini ha sposato una donna bellissima e dai social ai tabloid in molti hanno raccontato un matrimonio bellissimo, in cui la coppia, con eleganza, ha deciso di coronare l’amore. Quegli scatti dei preparativi, delle tappe in vacanza, della splendida showgirl al mare, hanno fatto sognare tutti in una pagina Instagram che è un punto di riferimento, e dalla quale arrivano foto da sogno.

Giorgia Palmas seduce tutti: scatto magnetico

Tv, social, moda, interviste. Giorgia Palmas è una donna di spettacolo di quelle davvero molto ricercate. Fin dai suoi esordi ha stupito tutti, tanto da incassare molte chiamate da moda e televisione. La cercano tutti e i motivi sono molto chiari. La sua bellezza non passa mai inosservata, l’eleganza di un fisico curatissimo, ma anche nei modi, è perfetta, e nelle foto emerge in maniera ancora più potente quello stile che l’ha resa celebre e che da anni la rende una icona di bellezza nel nostro paese. Basta scrollare fra i contenuti sui social per rendersi conti di ciò che diciamo, e anche nell’ultimo scatto arrivano emozioni per i followers che la seguono. A tal proposito, c’è un record per lei sui social che si avvicina, e sono numeri non da tutti, pronti a testimoniare quale sia il suo seguito, sempre crescente.

Giorgia Palmas icona di eleganza

Le basta poco, come potete vedere. Un momento in casa, con un buon libro, può trasformarsi in una galleria affascinante con due scatti presi d’assalto. Tuta, sorriso magnetico, posa che la rende ancora più intrigante. Giorgia Palmas mostra il suo vero segreto. Quella naturalezza che la rende ancora più amata dagli italiani. Del resto i numeri parlano chiaro.

La sua pagina Instagram si avvicina velocemente ai due milioni di followers, e i numeri, per chi si intende di social, testimoniano quanto sia amato un vip. Quando si parla di lei però anche i like e i commenti decollano. Sono quasi 250 e arriva anche quello di Magnini. “Posso mettermi al tuo fianco?”, le scrive, e di certo la risposta sarà stata affermativa per una coppia da sogno che incassa sempre un grande tributo dagli italiani.