Addio subito dopo il mondiale, non torna alla Juventus

L’affare potrebbe già decollare a gennaio: l’offerta può arrivare e chiudere l’esperienza del calciatore in bianconero.

La Juve ha deciso e la strategia, soprattutto alla luce delle prove dei giovani, e ora non si può più tornare indietro. Che parta da Allegri o no, la sensazione è che in casa bianconera questo sia arrivato un momento in cui la rivoluzione è necessaria, anzi non più rinviabile.

Il tecnico bianconero è ormai più che deciso a svecchiare la sua rosa, a puntare sui talenti giovani e a chiudere senza grossi problemi i rapporti con alcuni elementi, pronto a muoversi a gennaio nel caso in cui dovesse attivare l’offerta giusta. L’allenatore ha infatti chiesto qualche rinforzo, ha individuato alcuni reparti in cui è davvero necessario intervenire in maniera imminente e potrebbe decidere di far cassa con alcune cessioni per garantirsi i soldi da investire.

Quelle offerte delle quali s parla da tempo, soprattutto da parte di club esteri, potrebbero a questo punto trasformarsi in realtà. I tabloid continuano a ribadire che per un elemento della Juve ci sarebbero almeno 2 squadre però al blitz già a gennaio, e nel caso in cui l’offerta dovesse essere soddisfacente, Allegri non farebbe le barricate.

Juve, cessione vicina: già a gennaio l’affare si può chiudere

Gennaio è vicino, ma prima c’è un Mondiale che può stravolgere le valutazioni su qualche calciatore, cambiare volto al mercato, rendere tutto più difficile per alcune squadre o favorire quei club che hanno intenzione di cedere alcuni calciatori.

Nessuno vuole muoversi adesso. I club che incassano offerte rimandano i discorsi per capire se le valutazioni di alcuni elementi possano crescere ancora, e chi invece rischia di salutare le pedine a scadenza di contratto, spera in qualche offerta per ricavare qualcosa con eventuali cessioni nel mercato invernale. Anche la Juve quindi riflette e attende. Su Alex Sandro, infatti, potrebbero essere approfonditi alcuni discorsi, soprattutto con i club di Premier che lo avrebbero messo nel mirino. Il Newcastle lo segue da tempo e vista la posizione in classifica vorrebbe rafforzare la squadra, ma registra la possibile concorrenza del Chelsea.

Nella Liga invece il Siviglia segue da vicino la vicenda per capire come intervenire. La Juve attende, non vuole necessariamente vendere il brasiliano, ma la possibilità di monetizzare, e magari di fiondarsi subito su Grimaldo, vero obiettivo bianconero, potrebbe essere allettante. Ecco perché un bel Mondiale potrebbe trasformarsi in qualche offerta. La Juve attende, e potrebbe davvero anticipare la cessione.