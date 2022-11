Juventus, triplo ‘colpo’ e sogno scudetto vivo

A Verona Allegri non ha convinto, ma la sua Juve ha vinto di “corto muso”. La rincorsa prosegue, con tre calciatori che potrebbero fare la differenza.

Da “Allegriout” a “scudetto possibile” nel giro di poche settimane e di 400 minuti in campo. La Juve ora spera, e nonostante gli impegni ravvicinati, e i tanti infortuni, ha cambiato decisamente marcia.

Allegri un po’ per necessità, ma anche per qualche buona intuizione, ha lanciato giovani che hanno saputo rialzare il morale della squadra, ha trovato un Rabiot che finalmente da essere incisivo, e sogna ora di poter trasformare ancora le critiche in successi, archiviando totalmente un inizio di stagione di quelli pesanti da digerire per i tifosi.

In cuor suo il tecnico sapeva che quella squadra che nella sua testa era ben chiara e delineata, e che a causa degli infortuni non ha mai potuto mandare in campo, potrebbe dar vita ora ad una seconda fase di stagione interessante, e nonostante il ko in Champions, punta alla svolta totale. La sensazione è che servirà prima la partita perfetta con la Lazio, poi un 2023 senza passi falsi, che potrebbe partire con 3 ‘rinforzi’ di quelli che contano.

Allegri ha 3 uomini in più e ora ci spera

Ha saputo resistere ai tanti attacchi, alle accuse dei tifosi, probabilmente anche ai musi lunghi nello spogliatoio. Allegri lo ha fatto perché è consapevole che la sua rosa, al completo, può davvero essere competitiva, in Serie A e adesso anche in Europa League. Al tecnico servono vittorie, trofei, una crescita ancora più netta e per farlo ha bisogno di qualcosa di diverso.

La sensazione è che il mercato sarà quindi solo impostato sulla caccia ai giovani e ai talento a poco prezzo. Il resto, quei 3 rinforzi che hanno condizionato con la loro assenza l’approccio dei bianconeri alla stagione, Allegri lo ha in casa, e a breve anche a disposizione.

Chiesa è ormai ristabilito, è un calciatore in grado di fare la differenza e di certo cambierà il volto alla squadra. Di Maria sembra finalmente aver messo alle spalle il momento delicato dal punto di vista degli stop, e Pogba, senza il Mondiale, completerà il recupero al meglio. Con questi tre uomini la Juve può davvero tentare la rincorsa che dipenderà anche dal Napoli, ma che può trasformare la Serie A in un campionato ancora più avvincente.