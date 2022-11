Miriam Leone versione ‘pensierosa’: bellezza sconvolgente

Fascino ed eleganza: basta poco a Miriam Leone per lasciare i suoi fan senza parole. Lo scatto postato sui social è magnetico.

Zero filtri, niente ritocchi allo scatto, nessuna esagerazione, perché a lei, e questo è evidente da tempo, nulla di tutto ciò serve per conquistare il pubblico italiano.

Miriam Leone incanta, lo fa fin dagli esordi, in cui lasciò tutti a bocca aperta. Eleganza pazzesca, fisico seducente, la naturalezza di quella camminata e di uno sguardo che con quegli occhi chiari regala emozioni. Da Miss Italia alle migliori passerelle il salto è stato immediato. Ancora più rapido quello al cinema. Dalle serie tv fortunatissime di Sky fino alle pellicole che l’hanno vista splendida protagonista, tanto da ricevere premi molto ambiti, la splendida siciliana ci ha messo poco a conquistare tutti. Lo ha fatto con semplicità, e anche i numeri sui social, di riflesso, sono ormai decollati.

Miriam Leone conquista con uno sguardo

Ogni volta che la bellissima catenese decide di aggiornare il suo profilo con gli immancabili scatti, i suoi follower rimangono sempre a bocca aperta. La reazione è sempre identica e si trasforma in un boom di reazioni. I like non si contano, i commenti vanno tutti nella stessa direzione, e cioè ribadire quanto il suo fascino sia ormai impossibile da non sottolineare. Anche in questa occasione Miriam Leone fa vedere a tutti di che pasta è fatta. La posizione incanta, lo sguardo conquista, la sua sensualità è così naturale da risultare per certi versi unica. Eccoci quindi al momento della foto. Siamo certi che vi lascerà a bocca aperta così come è accaduto con noi.

Miriam Leone sui social è pazzesca: impossibile non ammirarla

Sexy, travolgente, ammaliante, con una capacità di sedurre unica che la rende ormai una delle donne più amate dagli italiani. Miriam Leone lo dimostra nuovamente, e come vi avevamo anticipato è impossibile non notarla e non guardare quello scatto magnetico. Niente scollature, poco trucco, nessun filtro. La catanese posta solo due scatti, di cui uno in primo piano, e in un attimo l’atmosfera diventa bollente. L’istantanea dimostra infatti nuovamente quanto l’attrice sia meraviglioso, e lo fa in maniera così forte da meritate un boom di like.