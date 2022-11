Juventus, ha convinto tutti: Allegri batte i pugni e lo vuole ancora

Il tecnico non ha alcun dubbio: ora la società cerca la chiave giusta per accontentare l’allenatore e chiudere la trattativa.

Una Juve “forza 6”, come le vittorie consecutive in campionato, le partite senza prendere gol che hanno cambiato il volto alla stagione bianconera.

Sei, però, è anche il voto all’ultima parte del 2022, che ha segnato l’inizio di un nuovo anno calcistico. La valutazione è il perfetto mix fra un inizio altalenante che è segnato dall’esclusione in Champions, e le ultime gare, di certo destinate a cambiare il volto ad un anno che ora può ripartire con rinnovate ambizioni, un gruppo solido, e l’espressione di chi non ci sta più a perdere.

I motivi di questo repentino cambio di rotta sono di certo da ricercare nella crescita di alcuni calciatori. Allegri è stato fondamentale nel fare ritrovare lucidità ad alcune pedine della sua squadra, e avvierà valutazioni che per certi versi sono già chiare dai risultati mostrati in campo. Ecco perché il tecnico non vuole più rinunciare ad un calciatore preziosissimo, e si lavora per evitare la partenza.

Allegri blocca la cessione

Un veto di quelli pesanti, giustificati dalle prestazioni, ma sul quale lavorare bene per evitare un nuovo caos. La Juventus incassa le direttive di Allegri e valuta di bloccare una cessione quasi certa, anzi praticamente già fatta in estate. Il Manchester United aveva praticamente chiuso l’affare con i bianconeri per Rabiot, poi naufragato per le eccessive richieste del francese.

Allegri non fatto una piega, ha rigenerato il centrocampista, che è forse la nota più lieta in un avvio di stagione fatto da tanti alti e bassi. Gol assist, una presenza costante nel centrocampo della Juve fatta di intensità e continuità che fino ad ora non si era mai vista e che proprio nel momento in cui il contratto sta per scadere emergono in maniera forte. Allegri ha quindi messo il veto alla cessione. Si ragionerà con la mamma-agente per capire le pretese, ed è proprio questo l’ostacolo più grande.

Rabiot allo United chiese circa 10 milioni all’anno in estate, ed era reduce da una stagione negativa. Ora che le prestazioni sono in crescita potrebbe quindi pretendere una cifra simile, e la Juve riflette su come sbloccare la trattativa. Un dato però è certo. Una linea si cercherà fra Rabiot e la società, con la speranza di trovare un accordo nel momento in cui il francese sembra essere davvero determinante.