Inter, non solo Skriniar: altro rinnovo a sorpresa

La trattativa si riaccende: rinnovo a sorpresa per Marotta che oltre a De Vrij e Skriniar lavora su un altro rinnovo importante.

C’è un capitolo aperto, da chiudere al più presto seguendo le indicazioni di Inzaghi e di alcuni calciatori, decisi a lanciare messaggi importanti al club.

Marotta sa bene che in questa fase non sarà semplice portare a termine investimenti importanti. Serve vendere per centrare nuovi innesti, o comunque puntare su giovani e calciatori svincolati, che in un periodo delicato economicamente per tanti club rappresentano una risorsa da non sottovalutare. La caccia è aperta quindi e a gennaio qualcosa potrebbe muoversi, soprattutto in previsione della prossima estate. Ecco quindi che durante la sosta per il Mondiale, i nerazzurri si concentreranno sui tanti rinnovi da chiudere al più presto.

Il focus al momento è sulla difesa, e in particolare su Skriniar. Il pericolo di perderlo a zero sembra scongiurato, e la volontà del calciatore è di restare a Milano. Al momento però non è stato fissato nessun incontro, così come per De Vrij. C’è da accelerare e programmare, e nel fitto calendario che si delineerà a breve, sarà inserita una chiacchierata con un altro calciatore, il cui desiderio sarebbe quello di continuare la sua esperienza con una maglia alla quale ha dato tanto.

Inter, obiettivo rinnovo: è una novità

La lista degli impegni di Marotta quindi si allunga, e l’appuntamento da fissare in agenda è di quelli per certi versi inattesi. Pare infatti che un calciatore destinato a lasciare il club a parametro zero potrebbe richiedere di restare accettando un ruolo diverso da quello fino ad ora svolto in maniera brillante.

Samir Handanovic, sorpassato nelle gerarchie da Onana, potrebbe infatti accettare di coprire le spalle al compagno più giovane. Dopo aver incassato la decisione del tecnico senza battere ciglio, da grande professionista quale ha dimostrato di essere in campo e fuori, il portierone potrebbe decidere di proseguire nella sua esperienza in Italia ancora per un altro anno.

Sarebbe una buona notizia per Inzaghi, che avrebbe in rosa un numero uno affidabile, determinante, magari non perfetto per giocare tutta la stagione da titolare ma fondamentale nell’arco di una stagione. Le parti potrebbero quindi incontrarsi e dare seguito alla trattativa, che di certo regalerebbe all’Inter ancora un elemento molto valido con un prolungamento a cifre non astronomiche e un valore tecnico e nello spogliatoio da non sottovalutare.